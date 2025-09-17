শ্রীলঙ্কা হারলেও বাংলাদেশ সুপার ফোরে যেতে পারে যেভাবে
তিন ম্যাচের দুটি জিতেও সুপার ফোর নিশ্চিত হয়নি বাংলাদেশের। নেট রানরেটের কারণে বাদ পড়ার ঝুঁকিতে টাইগাররা। তবে ‘বি’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কা যদি আফগানিস্তানকে হারায়, তবে সহজেই শেষ চারে নাম লেখাবে বাংলাদেশ।
কিন্তু যদি কোনোভাবে আফগানরা হারিয়ে দেয় লঙ্কানদের? তখন বাংলাদেশের বাদ পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। যদিও কাগজে-কলমে সুযোগ থাকবে তারপরও। কীভাবে?
রানরেটে আফগানিস্তান (২.১৫০), শ্রীলঙ্কার (১.৫৪৬) থেকে বেশ পিছিয়ে বাংলাদেশ (-০.২৭০)। ফলে আফগানিস্তানে লঙ্কানদের সঙ্গে যে কোনো ব্যবধানে জিতলেই বাদ পড়বে টাইগাররা।
তবে জয়টা যদি অনেক বড় হয়, সেক্ষেত্রে হিসাব ভিন্ন। আফগানিস্তান যদি আগে ব্যাট করে লঙ্কানদের হারাতে হবে ৭১ রানে। আর যদি রান তাড়া করে তবে ৫৩ বল হাতে রেখে জিততে হবে।
কেবল সেটা হলেই রানরেটে বাংলাদেশের পেছনে পড়ে যাবে শ্রীলঙ্কা। সেক্ষেত্রে বাদ পড়বে লঙ্কানরা। শেষ চারে নাম লেখাবে বাংলাদেশ আর আফগানিস্তান।
