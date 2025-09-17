পাকিস্তানের অনড় অবস্থান, বাধ্য হয়ে ম্যাচ রেফারি সরালো আইসিসি

পাকিস্তানের অনড় অবস্থান, বাধ্য হয়ে ম্যাচ রেফারি সরালো আইসিসি
প্রথমে আইসিসি জানিয়েছিল, পাকিস্তানের দাবি মানা সম্ভব নয়। তবে পাকিস্তান অনড় অবস্থানে। তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে সরাতেই হবে। নাহলে পাকিস্তান এশিয়া কাপ বয়কট করতে পারে এমন গুঞ্জনও শোনা যায়।
অবশেষে পাকিস্তানের কঠোর অবস্থানের সামনে হার মানতে বাধ্য হলো আইসিসি। ‘দ্য নেশন পাকিস্তান’র প্রতিবেদনে এসেছে, পাকিস্তানের জোরালো প্রতিবাদের পর অভ্যন্তরীণ সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, আইসিসি ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ্টকে সরিয়ে দিয়েছে।
সূত্র জানায়, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এর আগে রেফারিকে পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে যে চিঠি পাঠিয়েছিল। তা উপেক্ষিত হওয়ার পর তারা আইসিসিকে আরেকটি চিঠি পাঠায়।
পিসিবি তাদের জবাবে পাইক্রফ্টের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, পাইক্রফ্টের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তান কোনো ম্যাচ খেলবে না। তাদের দাবি পূরণ না হলে তারা বয়কট করার হুমকি দেয়।
সূত্র আরও জানায়, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বিতর্কিত আম্পায়ারিং সিদ্ধান্ত নিয়ে আইসিসির তদন্তকে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের মতে, তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো উপেক্ষা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি।
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের পর থেকে চলছে ‘হ্যান্ডশেক বিতর্ক’। পিসিবি অভিযোগ করেছে, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট নাকি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগাকে জানিয়েছিলেন টসের সময় কোনো করমর্দন হবে না।
পিসিবির দাবি, এটি এমসিসির নিয়মবিরুদ্ধ এবং খেলার চেতনার পরিপন্থি। ওই অভিযোগ জানিয়ে পিসিবি আইসিসির কাছে দাবি করে, পাইক্রফটকে এশিয়া কাপ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। পিসিবি চেয়ারম্যান মাহসিন নাকভি সরাসরি পাইক্রফট ও ভারতীয় দলের সমালোচনা করেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হলো আইসিসি।
সূত্র: দ্য নেশন (পাকিস্তান)
এমএমআর/জিকেএস