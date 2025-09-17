  2. খেলাধুলা

টি-টোয়েন্টি র‌্যাংকিংয়ে এক ধাপ উন্নতি বাংলাদেশের

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৩ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টি-টোয়েন্টি র‌্যাংকিংয়ে এক ধাপ উন্নতি বাংলাদেশের

আফগানিস্তানের বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস জয়ে এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে সুপার ওভারে খেলার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ। এই জয়ে আইসিসি র‌্যাংকিংয়েও বড় সুখবর পেয়েছে লিটন দাসের দল।

আইসিসি দলগত টি-টোয়েন্টি র‌্যাংকিংয়ে এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। আগে তারা ছিল দশ নম্বরে, এখন নয়ে। আফগানিস্তান এক ধাপ নিচে নেমে দশ নম্বরে এখন।

বাংলাদেশ আর আফগানিস্তানের রেটিং পয়েন্ট সমান, ২২২। তবে ভগ্নাংশ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে নয় নম্বরে উঠে এসেছে টাইগাররা।

আইসিসি টি-টোয়েন্টি দলগত র‌্যাংকিংয়ে ২৭১ রেটিং নিয়ে শীর্ষে আছে ভারত। ৫ কম রেটিং নিয়ে দুই নম্বরে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার থেকে ৯ রেটিং পয়েন্ট কম ইংল্যান্ডের। তারা আছে তিন নম্বরে।

সেরা দশে পরের অবস্থানগুলোতে যথাক্রমে নিউজিল্যান্ড (৪র্থ), দক্ষিণ আফ্রিকা (৫ম), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৬ষ্ঠ), শ্রীলঙ্কা (৭ম), এবং পাকিস্তান (৮ম)।

এমএমআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।