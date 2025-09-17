বিসিবি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা
আগামী ৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন। যার জন্য গত সপ্তাহে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হোসেনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করেছিল বিসিবি।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) আসন্ন বিসিবি নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। এরপর পর্যায়ক্রমে ভোটার তালিকা প্রকাশ, মনোয়ন বিতরণ-জমা, যাচাই-বাছাই, চূড়ান্তকরণ, নির্বাচন ও ফলাফলের দিনক্ষণ অনুসরণ করা হবে।
একনজরে বিসিবি নির্বাচনের তফসিল
২০ সেপ্টেম্বর: খসড়া ভোটার তালিকা
২১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১টা পর্যন্ত: আপত্তি গ্রহণ
২১ সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে ৪টা: চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ
২২-২৩ সেপ্টেম্বর: মনোনয়নপত্র বিতরণ
২৫ সেপ্টেম্বর: মনোনয়নপত্র জমাদান
২৬ সেপ্টেম্বর: যাচাই-বাছাই ও বৈধ প্রার্থীর তালিকা
২৭ সেপ্টেম্বর: আপিল ও শুনানি
২৮ সেপ্টেম্বর: প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও বৈধ প্রার্থীর তালিকা
২৮ সেপ্টেম্বর: ডাক ও ই-ব্যালট বিতরণ
৪ অক্টোবর: নির্বাচন ও প্রাথমিক ফলাফল
৫ অক্টোবর: চূড়ান্ত ফলাফল
এমএমআর/জিকেএস