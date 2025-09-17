পাইক্রফটকে রেখেই টসে পাকিস্তান, ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত আমিরাতের

পাইক্রফটকে রেখেই টসে পাকিস্তান, ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত আমিরাতের
হ্যান্ডশেক-বিতর্কের পর ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে সরানোর দাবিতে সোচ্চার ছিল পাকিস্তান। যার জেরে আজ (বুধবার) এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ শুরু হতেও এক ঘণ্টা দেরি হয়।
অবশেষে ম্যাচটি মাঠে গড়াচ্ছে। দুবাইয়ে টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছে স্বাগতিক আরব আমিরাত। অর্থাৎ পাকিস্তান প্রথমে ব্যাটিং করবে।
এদিকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ম্যাচ রেফারি পাইক্রফট পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ম্যানেজার এবং অধিনায়কের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। যার ফলে খেলতে রাজি হয়েছে পাকিস্তান।
পাকিস্তান-সংযুক্ত আরব আমিরাত দুই দলের জন্যই এই ম্যাচটি বাঁচামরার। যারা জিতবে, তারাই নাম লেখাবে এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির সুপার ফোরপর্বে। পরাজিত দলের হয়ে যাবে বিদায়। পাকিস্তান আর আরব আমিরাত দুই দলই ২ ম্যাচে ১ জয়ে ২ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে রানরেটে এগিয়ে আছে পাকিস্তান।
এমএমআর/জেআইএম