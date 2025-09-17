পাইক্রফটকে ম্যাচ রেফারি মেনে নিলো পাকিস্তান, সমাধান হলো যেভাবে
হ্যান্ডশেক-বিতর্কের জল অনেকদূর গড়িয়েছে। ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে না সরালে পাকিস্তানের এশিয়া কাপ বয়কটের গুঞ্জনও ছিল। এমনকি টিম ম্যানেজম্যান্টের নির্দেশে আজ (বুধবার) সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সময়মতো মাঠে পৌঁছায়নি পাকিস্তান।
অবশেষে তারা মাঠে গেছে। তবে ম্যাচ পিছিয়ে গেছে এক ঘণ্টা। বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায় শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেটি এখন শুরু হবে রাত সাড়ে নয়টায়।
কীভাবে সমস্যার সুরাহা হলো? পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এক বিবৃতিতে পরিষ্কার করেছে সব। তারা জানিয়েছে, ‘আইসিসির ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ম্যানেজার এবং অধিনায়কের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘অ্যান্ডি পাইক্রফট ভারত ও পাকিস্তানের অধিনায়কদের ম্যাচের সময় করমর্দন করতে নিষেধ করেছিলেন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) অ্যান্ডি পাইক্রফটের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল।’
‘অ্যান্ডি পাইক্রফট ১৪ সেপ্টেম্বরের ঘটনাটিকে ভুল বোঝাবুঝির ফলাফল বলে উল্লেখ করেছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন। আইসিসি ১৪ সেপ্টেম্বরের ম্যাচে সংঘটিত আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে তদন্ত পরিচালনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।’
কী কারণে পাইক্রফটকে ঘিরে বিতর্ক?
রাজনৈতিক বৈরিতার জেরে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেটাররা হ্যান্ডশেক করতে অস্বীকৃতি জানান। টসের আগে এবং ম্যাচের পরও সৌজন্যমূলক করমর্দন করেননি সূর্যকুমার যাদবরা।
তবে পাকিস্তানের আপত্তি অন্য জায়গায়। পিসিবি অভিযোগ করেছে, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট নাকি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগাকে জানিয়েছিলেন টসের সময় কোনো করমর্দন হবে না।
পিসিবির দাবি, এটি এমসিসির নিয়মবিরুদ্ধ এবং খেলার চেতনার পরিপন্থী। ওই অভিযোগ জানিয়ে পিসিবি আইসিসির কাছে দাবি করে, পাইক্রফটকে এশিয়া কাপ থেকে সরিয়ে দিতে হবে।
অবশেষে ক্ষমা চেয়ে পার পেলেন পাইক্রফট। আইসিসিও এই ঘটনায় তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে।
