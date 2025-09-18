তুষারার গতিতে কাঁপছে আফগানিস্তান
আবুধাবিতে বাংলাদেশের ভাগ্য জড়ানো ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছে আফগানিস্তান। শুরুটা ভালোই ছিল। প্রথম দুই ওভারে আফগানরা তোলে ২৬ রান।
তৃতীয় ওভারের প্রথম বলেই আঘাত হানেন নুয়ান তুষারা। ডানহাতি এই পেসারের স্লোয়ার বলে চড়াও হতে গিয়ে থার্ডম্যানে ক্যাচ হয়ে ফেরেন গুরবাজ (৮ বলে ১৪)। ওভারের শেষ বলে আরও এক উইকেট। এবার দুর্দান্ত ডেলিভারিতে বোল্ড করিম জানাত (১)।
সেদিকুল্লাহ অতল অনেকটাই সেট হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার ব্যাট প্যাডের ফাঁক গলে তুষারা করেন আরেকটি বোল্ড। ১৪ বলে ১৮ করে ফেরেন অতল। ৪০ রানে ৩ উইকেট হারায় আফগানিস্তান।
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৬ ওভারের পাওয়ার প্লেতে আফগানদের সংগ্রহ ৩ উইকেটে ৪৫ রান।
এমএমআর