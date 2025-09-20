ভারত ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলন বাতিল পাকিস্তানের
এশিয়া কাপে সুপার ফোরে ভারতের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগেরদিন আবারও সংবাদ সম্মেলন বাতিল করলো পাকিস্তান। শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় দুবাইয়ে দলের একজন খেলোয়াড় বা কোচিং স্টাফের সংবাদ সম্মেলনে আসার কথা ছিল। একই সময়ে আইসিসি একাডেমিতে তিন ঘণ্টার অনুশীলনেরও সূচি ছিল পাকিস্তানের। অনুশীলন ঠিকই হবে বলে জানা গেছে, তবে সংবাদ সম্মেলন হঠাৎ করেই বাতিল ঘোষণা করা হয়।
টানা দ্বিতীয়বার একই ঘটনা ঘটলো, যখন পাকিস্তান তাদের নির্ধারিত প্রাক-ম্যাচ সংবাদ সম্মেলন বাতিল করল। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ‘মাস্ট উইন’ ম্যাচের আগেও তারা একই কাজ করেছিল। তখনই ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে ঘিরে ‘হ্যান্ডশেক বিতর্ক’ তীব্রতর হয়।
সেই অ্যান্ডি পাইক্রফটকে আবারও সুপার ফোরে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচেও ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) তাকে সরানোর দাবি তুলেছিল।
১৪ সেপ্টেম্বর ভারতের বিপক্ষে আগের ম্যাচে টসের সময় পাইক্রফট পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আগাকে জানিয়েছিলেন, ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হ্যান্ডশেক হবে না। বিষয়টি পিসিবি সিরিয়াসলি নিয়েছিল এবং দাবি করেছিল এটি আইসিসির আচরণবিধি ভঙ্গের সামিল। তারা পাইক্রফটের অপসারণ দাবি করেছিল। যদিও পরে আইসিসির মধ্যস্থতায় এক বৈঠকে পাইক্রফট দুঃখ প্রকাশ করেন।
পিসিবি ওই বৈঠকের একটি ভিডিও প্রকাশ করলেও আইসিসি এতে ক্ষুব্ধ হয় এবং জানায় খেলোয়াড় ও ম্যাচ অফিসিয়ালদের এলাকা থেকে ভিডিও ধারণ করে প্রোটোকল ভঙ্গ করেছে পাকিস্তান। তবে পিসিবি এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক জবাব দিয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।
ভারতও শনিবার সংবাদ সম্মেলন করেনি। কারণ, ওমানের বিপক্ষে শুক্রবার রাতেই খেলে তারা পরদিনই পাকিস্তানের বিপক্ষে নামছে। নিয়ম মেনেই ভারত আগেই একটি ‘এমবারগো’ সংবাদ সম্মেলন করে রেখেছিল। রবিবার দুবাইয়ে সুপার ফোরে প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান।
