সাকিব আল হাসানকে পেছনে ফেললেন লিটন দাস
শ্রীলঙ্কার ছুঁড়ে দেওয়া ১৬৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই তানজিদ তামিমের উইকেট হারিয়ে কিছুটা বিপদে পড়েছিল বাংলাদেশ। তবে সাইফ হাসান এবং লিটন দাসের ৫৯ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ।
এই ৫৯ রানের জুটির মধ্যে লিটন দাসের অবদান ছিল ১৬ বলে ২৩ রানের। এই ২৩ রান করতে গিয়েই ইতিহাসের পাতায় নাম তুলে ফেললেন বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক। পেছনে ফেলে দিলেন এক সময়ের বিশ্বসেরা অলআউন্ডার সাকিব আল হাসানকে।
বাংলাদেশের হয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এতদিন সর্বোচ্চ রান ছিল সাকিবের। ১২৯ ম্যাচে ১২৭ ইনিংসে ব্যাট করে ২৫৫১ রান করেছিলেন সাকিব। গড় ২৩.২৯, হাফ সেঞ্চুরি ১৩টি। স্ট্রাইক রেট ১২১.১৮ করে। সর্বোচ্চ স্কোর ৮৪ রান।
আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২৩ রান করার পথে সাকিব আল হাসানকে পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এখন লিটন। ১১৪ ম্যাচে ১১২ ইনিংস ব্যাট করে লিটন দাস রান করেছেন ২৫৫৬। গড় ২৩.৮৮ করে। হাফ সেঞ্চুরি ১৫টি, স্ট্রাইক রেট ১২৬.৫৯। সর্বোচ্চ স্কোর ৮৩।
সাকিব আল হাসান এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়ে ফেলেছেন। প্রায় ৩১ বছর বয়সী লিটন দাস নিঃসন্দেহে আরও বেশ কয়েক বছর টি-টোয়েন্টি খেলে যাবেন। ততদিনে শুধু নিজেকেই ছাড়িয়ে যাওয়ার পালা তার সামনে।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অবশ্য লিটনের অবস্থান ১৯তম স্থানে। তার আগে আরও ১৮জন ব্যাটার রয়েছেন। সর্বোচ্চ ৪২৩১ রান নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন রোহিত শর্মা।
