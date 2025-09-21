  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৮ এএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

সিপিএল: ফাইনাল
গায়ানা-ত্রিনবাগো
আগামীকাল সকাল ৬টা, স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বোর্নমাউথ-নিউক্যাসল
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

আর্সেনাল-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা
মায়োর্কা-আতলেতিকো
রাত ৮টা ১৫ মিনিট, বিগিন অ্যাপ

বার্সেলোনা-হেতাফে
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

সিরি আ
লাৎসিও-রোমা
বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট, ডিএজেডএন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

তুরিনো-আতালান্তা
সন্ধ্যা ৭টা, ডিএজেডএন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

ইন্টার মিলান-সাসসুয়োলো
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

বুন্দেসলিগা
ফ্রাঙ্কফুর্ট-ইউনিয়ন বার্লিন
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

লেভারকুসেন-ম’গ্লাডবাখ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

ডর্টমুন্ড-ভলফসবুর্গ
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

টেনিস
লেভার কাপ
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

অ্যাথলেটিকস
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
সকাল ৬টা ও বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

