টিভিতে আজকের খেলা, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
সিপিএল: ফাইনাল
গায়ানা-ত্রিনবাগো
আগামীকাল সকাল ৬টা, স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বোর্নমাউথ-নিউক্যাসল
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আর্সেনাল-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
মায়োর্কা-আতলেতিকো
রাত ৮টা ১৫ মিনিট, বিগিন অ্যাপ
বার্সেলোনা-হেতাফে
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ
সিরি আ
লাৎসিও-রোমা
বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট, ডিএজেডএন অ্যাপ/ওয়েবসাইট
তুরিনো-আতালান্তা
সন্ধ্যা ৭টা, ডিএজেডএন অ্যাপ/ওয়েবসাইট
ইন্টার মিলান-সাসসুয়োলো
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন অ্যাপ/ওয়েবসাইট
বুন্দেসলিগা
ফ্রাঙ্কফুর্ট-ইউনিয়ন বার্লিন
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
লেভারকুসেন-ম’গ্লাডবাখ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
ডর্টমুন্ড-ভলফসবুর্গ
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
টেনিস
লেভার কাপ
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫
অ্যাথলেটিকস
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
সকাল ৬টা ও বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
এমএমআর/এমএস