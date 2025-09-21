  2. খেলাধুলা

চোখ ধাঁধানো গোল, মেসিময় ম্যাচে ইন্টার মিয়ামির জয় (ভিডিও)

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৩৬ এএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চোখ ধাঁধানো গোল, মেসিময় ম্যাচে ইন্টার মিয়ামির জয় (ভিডিও)

বয়সটা ৩৮ পেরিয়েছে, কে বলবে? লিওনেল মেসির জাদুকরী ফুটবল এখনও আগের মতোই উপভোগ করে যাচ্ছেন ভক্ত-সমর্থকরা। আজ (রোববার) মেজর সকার লিগে (এমএলএস) ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ইন্টার মিয়ামির ৩-২ গোলের জয়টি ছিল মেসিময়।

ম্যাচ সবগুলো গোলেই অবদান রেখেছেন মেসি, প্রথমে একটি দুর্দান্ত অ্যাসিস্ট, এরপর দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল। এই মৌসুমে মেসির এখন পর্যন্ত গোল সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২টি, যা তাকে গোল্ডেন বুট রেসে শীর্ষে নিয়ে গেছে। এক ধাপ পেছনে ন্যাশভিল এসসি'র স্যাম স্যারিজ (২১ গোল)।

ম্যাচের ৩৫ মিনিটে তরুণ মিডফিল্ডার তাদিও আলেন্দে প্রথম গোলটি করেন। লম্বা পাসে দারুণ এক অ্যাসিস্ট করেন মেসি, এটি ছিল তার চলতি মৌসুমের ১২তম অ্যাসিস্ট।

ডিসি ইউনাইটেড সমতায় ফেরে দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৩ মিনিটে ব্র্যান্ডন সারভানিয়ার অ্যাসিস্ট থেকে ক্রিশ্চিয়ান বেন্টেকে বক্সের মধ্যে হেডে গোল করেন।

৬৬ মিনিটে ফের ইন্টার মিয়ামি এগিয়ে যায়, বাঁ পায়ের শটে দারুণ এক গোল করেন মেসি। ৮৫ মিনিটে ম্যাচের ফলাফল প্রায় নিশ্চিত করেন মেসি নিজের দ্বিতীয় গোল করে। এই গোলটি ছিল চোখ ধাঁধানো। বক্সের বাইরে থেকে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

ইনজুরি টাইমে (৯৭ মিনিটে) ডিসি ইউনাইটেডের একটি গোল শোধ করেন জ্যাকব মুরেল। কিন্তু ইন্টার মিয়ামির জয় আটকাতে পারেনি তারা।

২৮ ম্যাচে ১৫ জয়, ৬ হার এবং ৭ ড্র নিয়ে ৫২ পয়েন্টে লিগ টেবিলে ইন্টার মিয়ামির অবস্থান এখন পঞ্চম। তারা পরের ম্যাচ খেলবে নিউ ইয়র্ক সিটি এফসির বিপক্ষে, যাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট পিছিয়ে মিয়ামি।

এমএমআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।