অবশ্যই ফাইনালে খেলার আত্মবিশ্বাস আছে আমাদের: সাইফ
গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায়ের শঙ্কা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ দল আত্মবিশ্বাস হারায়নি। সেই আত্মবিশ্বাস পারফরম্যান্সে পরিণত করেই সুপার ফোরে নাম লিখিয়েছে লিটন দাসের দল। দ্বিতীয়পর্বে প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দারুণ এক রান তাড়ায় এখন ফাইনালের দৌড়ে টাইগাররা।
যদিও দুই ম্যাচ বাকি আছে। তবে প্রথম ম্যাচে জয় অনেকটাই এগিয়ে রাখছে লিটনদের। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে ৪৫ বলে ৬১ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হওয়া সাইফ হাসানও জানালেন ফাইনালের আত্মবিশ্বাসের কথা।
দুবাইয়ে ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সাইফ বলেন, ‘আমরা অবশ্যই ফাইনালে ওঠার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। এখানে আসার আগেই আমাদের দলের সবার বিশ্বাস ছিল আমরা ফাইনাল খেলব।’
বাংলাদেশের পরের দুই ম্যাচ ভারত আর পাকিস্তানের বিপক্ষে। সাইফরা এখন পরের ধাপ নিয়েই ভাবছেন। টাইগার ওপেনার বলেন, ‘আমরা এক ধাপ এগিয়ে গেছি, তবে এখনও আমাদের দুইটি ম্যাচ বাকি। এখন আমাদের পুরো মনোযোগ আগামী ম্যাচের দিকে।’
ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন কি এখনই দেখছেন? সাইফের কথা, ‘স্বপ্ন তো সবাই দেখে, আর বড় স্বপ্ন দেখা উচিত। তবে ধাপে ধাপে এগোতে হবে। এখন পুরো ফোকাস ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে, এরপর দেখা যাবে।’
এমএমআর/এমএস