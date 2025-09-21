  2. খেলাধুলা

ভুল হিসেবেই সর্বনাশ শ্রীলঙ্কার!

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৭ এএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভুল হিসেবেই সর্বনাশ শ্রীলঙ্কার!

‘গুড টস টু উইন’-লিটন দাস এমন কথা বলতেই পারেন। দুবাইয়ে সুপার ফোরে উদ্বোধনী ম্যাচে টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাটিংয়ে পাঠান বাংলাদেশ অধিনায়ক। লঙ্কানরা ম্যাচ হারের পর বলছে, রানের হিসেবে ভুল ভেবেই তাদের সর্বনাশ হয়েছে।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেটে ১৬৮ রান তোলে শ্রীলঙ্কা। শেষ ওভারের নাটকীয়তা না হলে বাংলাদেশ হেসেখেলেই জয় পেয়ে যেতো। নাটকীয়তার পরও ৪ উইকেটে জেতে টাইগাররা।

কী ভুল করেছে শ্রীলঙ্কা? লঙ্কান অলরাউন্ডার দাসুন শানাকা ম্যাচ শেষে বলেন, ‘আসলে কিছুই ভুল হয়নি, ম্যাচটা ভালোই হয়েছে। কিন্তু আমরা ১৫-২০ রান কম করেছি।’

শানাকা যোগ করেন, ‘আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম ১৬০ রান করব, পরে ব্যাটিং করতে গিয়ে মনে হলো ১৮০ হওয়া উচিত। কিন্তু শেষ দুই ওভারে বাংলাদেশ ভালো বোলিং করেছে, যার কারণে আমরা ১৬৮-তেই আটকে যাই।’

হারে শুরু করলেও এখনও ফাইনালে খেলার বিষয়ে আশাবাদী লঙ্কানরা। শানাকা বলেন, ‘আমাদের হাতে এখনও দুটি ম্যাচ আছে ভারতের ও পাকিস্তানের বিপক্ষে। যদি আমরা সেগুলো জিততে পারি এবং রানরেট ভালো থাকে, তাহলে এখনও ফাইনালে উঠার সুযোগ আছে। আমরা ইতিবাচক চিন্তা করছি।’

এমএমআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।