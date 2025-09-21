চেষ্টা সবসময়ই থাকে, ভাগ্য ও রিযিক সবসময় একরকম থাকে না: হৃদয়

চেষ্টা সবসময়ই থাকে, ভাগ্য ও রিযিক সবসময় একরকম থাকে না: হৃদয়
শুরুটা ভালোই করছিলেন। কিন্তু টি-টোয়েন্টির ব্যাটিংটা করতে পারছিলেন না তাওহিদ হৃদয়। এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে ৩৬ বল খেলে ৩৫, পরের ম্যাচে ৯ বলে ৮, তৃতীয় ম্যাচে ২০ বল খেলে করেন ২৬ রান।
বেশ সমালোচনার মুখে ছিলেন। কেননা হৃদয়ের খেলাটা ঠিক তার মানের হচ্ছিল না। বড় বড় ছক্কা, দারুণ সব চার মারার সামর্থ্য আছে। কিন্তু বড় আসরে সেটা মেলে ধরতে পারছিলেন না হৃদয়।
অবশেষে খোলস ছেড়ে বের হয়ে আসলেন ২৪ বছর বয়সী এই ব্যাটার। দুবাইয়ে এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির সুপার ফোরে উদ্বোধনী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মারকুটে এক ইনিংস (৩৭ বলে ৫৮) খেললেন, জিতলো দল।
ম্যাচ জেতার পর হৃদয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লিখেছেন, ‘চেষ্টা সবসময়ই থাকে, তবে ভাগ্য এবং রিযিক হয়তো সবসময় একরকম থাকে না। বাংলাদেশের জন্য খেলি, নিজের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ টুকু দিয়ে হলেও মাঠে লড়াই করতে তাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া সব খারাপ এবং ভালোর জন্য।’
এমএমআর/এমএস