আবারও হাত মেলালেন না ভারত-পাকিস্তানের দুই অধিনায়ক

আবারও হাত মেলালেন না ভারত-পাকিস্তানের দুই অধিনায়ক
১৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে দুবাইতে মুখোমুখি হয়েছিল দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত এবং পাকিস্তান। ওইদিন টস করার সময় নিয়মানুসারে ভারত ও পাকিস্তানের দুই অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এবং সালমান আলী আগা পরস্পর করমর্দন করলেন না। পাকিস্তান অধিনায়কের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকৃতি জানান ভারত অধিনায়ক।
এবার সুপার ফোরে আবারও মুখোমুখি দুই দল। খেলা শুরুর আগে টস করার সময় ১৪ সেপ্টেম্বরের মত আবারও পাকিস্তান অধিনায়কের সঙ্গে হাত মেলানো থেকে বিরত থাকলেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।
এই ম্যাচে ভারত টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। টসের সময় হাত মেলান শুধুমাত্র সূর্যকুমার যাদব ও ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট। পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আগা এমনকি ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটের সঙ্গেও হাত মেলাননি।
প্রথম ম্যাচের পর হাত মেলানো না মেলানো নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। পাকিস্তান দাবি করে, ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটই সালমান আলি আগাকে নিষেধ করেছিলেন হ্যান্ডশেক না করতে। এ নিয়ে পাকিস্তান পাইক্রফটের অপসারণ দাবি করেছিল। অথচ সেই পাইক্রফটকেই সুপার ফোরে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে আবারও রেফারির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।
