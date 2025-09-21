ফাখর জামানের আউট নিয়ে তুমুল বিতর্ক

ফাখর জামানের আউট নিয়ে তুমুল বিতর্ক
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই মারমুখি হওয়ার চেষ্টা করে পাকিস্তানের দুই ওপেনার ফাখর জামান এবং সাহিবজাদা ফারহান। নিয়মিত ওপেনার সাইম আইয়ুবকে নামিয়ে আনা হয় তিন নম্বরে। ব্যাটিং অর্ডারের পরিবর্তন বেশ ভালো কাজ দেয় পাকিস্তানকে। ফাখর জামান আর সাহিবজাদা ফারহান উড়ন্ত সূচনা এনে দেন।
কিন্তু তৃতীয় ওভারেই আউট হয়ে যান ফাখর জামান। হার্দিক পান্ডিয়ার করা ওভারের তৃতীয় বলেই ব্যাটের কানায় লাগিয়ে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন ফাখর জামান। সাঞ্জু স্যামসন ক্যাচটি ধরেন।
খুবই নিচ ক্যাচ নিলেন স্যামসন। তার উদযাপনটা যদিও ছিল সংযত, তবুও হার্দিকের সঙ্গে হাই-ফাইভ করতে দৌড়ে গেলেন স্যামসন। ভারতীয় দলও ক্যাচ দাবি করল আম্পায়ারের কাছে।
বিষয়টা পাঠানো হলো থার্ড আম্পায়ারের কাছে। রিপ্লেতে দেখা গেল বল ব্যাটে লেগেছে, বারবার স্লো-মোশনে দেখানো হলো যেভাবে বল নিচু হয়ে যাচ্ছিল। স্যামসনের গ্লাভস মাটিতে ছিল, তিনি সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, বাঁ হাঁটু মাটিতে ঠেকানো অবস্থায়। থার্ড আম্পায়ার জানালেন, গ্লাভস (আঙুল) বলের নিচে ছিল। সুতরাং, আউট।
যদিও ফাখর জামান বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, তবুও তাকে প্যাভিলিয়নের পথে হাঁটতে হলো। ফেরার পথে ব্যাট দিয়ে প্যাডে আঘাত করলেন হতাশ হয়ে। বলের গতি ছিল ১৩১ কিমি/ঘণ্টা। তবে মনে হচ্ছিল, হার্দিক আঙুল দিয়ে বলটা সামান্য কাট করেছিলেন। তিন-চতুর্থাংশ লেংথে করা বল অফ-স্টাম্পের বাইরে পড়েছিল, আর ফখর ব্লকে ঢুকতে গিয়েই আউট হলেন।
বল ব্যাটে লাগলেও উইকেটরক্ষক সাঞ্জু স্যামসন ক্যাচটা সঠিকভাবে ধরেছিলেন কি না, তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বলটা যেহেতু নিচু হয়েছিল এবং সেটা ড্রপ ক্যাচ ছিল কি না, তা যাচাই করার জন্য ক্যামেরার অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল পর্যালোচনা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু থার্ড আম্পায়ার মাত্র সামনের দিক থেকে ধরা একটি ক্যামেরার চিত্রই পর্যালোচনা করলেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হলো, কেন ক্যাচটি অনেকগুলো ক্যামেরার ফুটেজ নানা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখে পর্যালোচনা করা হলো না? কেন এতবড় একটি হাইভোল্টেজ ম্যাচে আম্পায়াররা এমন আচরণ করবেন? ৯ বলে ১৫ রান করে আউট হন ফাখর জামান।
এ রিপোর্ট লেখার সময় পাকিস্তানের রান ১৪.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১১৬। মোহাম্মদ নওয়াজ ৪ রানে এবং সালমান আগা ব্যাট করছেন ১ রান নিয়ে। ৫৯ রান করেন সাহিবজাদা ফারহান।
আইএইচএস/