ভারতের সামনে চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করালো পাকিস্তান

ভারতের সামনে চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করালো পাকিস্তান
ভারতের সামনে আজ দুবাইতে বড় একটি স্কোর দাঁড় করানোর দারুণ সুযোগ পেয়েছিল পাকিস্তান। সাহিবজাদা ফারহান, ফাখর জামান এবং সাইম আইয়ুবরা যেভাবে উড়ন্তু সূচনা এনে দিয়েছিলেন, যেভাবে প্রথম ১০ ওভারে রান উঠেছিল, সেভাবে শেষ ১০ ওভারে রান ওঠেনি। যার ফলে ১৮৫-১৯০ রান হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সংগ্রহ করতে পেরেছে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৭১ রান।
তবুও এই স্কোরকে চ্যালেঞ্জিং বলা যায়। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই হাইভোল্টেজ। সেখানে একটা চ্যালেঞ্জিং স্কোর না হলেও দর্শকরাও খেলা দেখে মজা পায় না। আজ পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত ১৭১ রান করে সেই আবহটাই তৈরি করে দিলো।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নামতে হয় পাকিস্তানকে। তবে তারা ওপেনিং জুটিতে পরিবর্তন আনে। সাইম আইয়ুবকে নামিয়ে আনা হয় ওয়ান ডাউনে। ওপেন করানো হয় ফাখর জামান এবং সাহিবজাদা ফারহানকে দিয়ে। ফলও পায় পাকিস্তান। শুরু থেকেই বেশ মারমুখি ছিলেন ফাখর জামান।
কিন্তু তৃতীয় ওভারে এক বিতর্কিত আউটে বিদায় নিতে হয় তাকে। ৯ বলে করেন ১৫ রান। হার্দিক পান্ডিার বল ব্যাটের কানায় লেগে চলে যায় উইকেটরক্ষক সাঞ্জু স্যামসনের হাতে। ক্যাচটি তিনি মাটি থেকে ধরেছেন নাকি সত্যি সত্যিই উপরে থেকে ধরেছেন, সেটা স্পষ্ট নয়। কয়েকটি ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল থেকে দেখার কথা থাকরেও মাত্র একটি ক্যামেরার ফুটেজ বিবেচনা করায় তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়।
২১ রানে উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর জুটি গড়ে তোলেন সাহিবজাদা ফারহান ও সাইম আইয়ুব। ৭২ রান ওঠে তাদের জুটিতে। সাইম আইয়ুব ১৭ বলে ২১ রান করে আউট হয়ে যান। এরপর হুসাইন তালাত ১১ বলে ১০ রান করে বিদায় নেন। ১১৫ রানের মাথায় আউট হন সাহিবজাদা ফারহান। ৪৫ বলে ৫৮ রান করেন তিনি ৫টি বাউন্ডারি ও ৩টি ছক্কার মার মেরে।
মোহাম্মদ নওয়াজ ১৯ বলে ২১ রান করলেও রানআউটের খাঁড়ায় পড়েন। শেষ দিকে সালমান আলি আগা (১৭*) ও ফাহিম আশরাফ (৮ বলে ২০*) মিলে পাকিস্তানের রানকে ১৭০ পার করে দেন।
ভারতের হয়ে ২ উইকেট নেন শিবাম দুবে। ১টি করে উইকেট নেন হার্দিক পান্ডিয়া ও কুলদীপ যাদব। তবে, আজ অনেকগুলো মিস ফিল্ডিং দেখা গেছে ভারতীয় ফিল্ডারদের কাছ থেকে। প্রথম ওভারেই ক্যাচ উঠেছিল। সাহিবজাদা ফারহানের ক্যাচ ফেলে দেন অভিষেক শর্মা। একইভাবে পুরো ম্যাচেই ভারতীয় ফিল্ডাররা বেশ কিছু ক্যাচ ছেড়ে দেন। না হয় পাকিস্তানের রান আরও কম হতে পারতো।
আইএইচএস/