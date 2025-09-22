পঞ্চমবার সিপিএল চ্যাম্পিয়ন ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স

পঞ্চমবার সিপিএল চ্যাম্পিয়ন ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স
ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) আটবার ফাইনালে উঠে সাতবারই হারলো গায়ানা এমাজন ওয়ারিয়র্স। আজ (সোমবার) প্রভিডেন্সে তাদের ৩ উইকেটে হারিয়ে পঞ্চমবারের মতো সিপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিকোলাস পুরানের ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স।
এই জয়ে নাইট রাইডার্স তাদের পাঁচ বছরের ট্রফি খরাই শুধু ঘোচায়নি, ত্রিনিদাদের বাইরে জিতেছে প্রথম শিরোপা। ম্যাচসেরা হয়েছেন দলটির আকিল হোসেন, টুর্নামেন্টসেরা ত্রিনবাগোরই কাইরন পোলার্ড।
ফাইনালে টসভাগ্য ছিল গায়ানার পক্ষে, প্রথমে ব্যাটিং বেছে নিয়েছিল ইমরান তাহিরের দল। কিন্তু ৮ উইকেটে ১৩০ রানেই আটকে যায় গায়ানা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩০ রান (২৭ বলে) করেন ইফতিখার আহমেদ। এছাড়া বেন ম্যাকডরমেট ১৭ বলে ২৮, ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস করেন ১৮ বলে ২৫ রান। মিডল অর্ডারে শাই হোপ, মঈন আলি, সিমরন হেটমায়াররা দাঁড়াতে পারেননি।
সৌরভ নেত্রাভাকার ২৫ রানে ৩টি এবং আকিল হোসেন ২৬ রানে শিকার করেন ২ উইকেট।
জবাবে ১৮ ওভারে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ত্রিনবাগো। দুই ওপেনার কলিন মুনরো (১৫ বলে ২৩) আর অ্যালেক্স হেলস (৩৪ বলে ২৬) ভালো ভিত গড়ে দেন। এরপর সুনিল নারিন আর কাইরন পোলার্ড দলকে এগিয়ে নেন। নারিন ১৭ বলে ২২ আর পোলার্ড ১২ বলে করেন ২১।
একটা সময় অবশ্য ম্যাচ জমে গিয়েছিল। ১৭তম ওভারে ১১৬ রানে ৭ উইকেট হারায় ত্রিনবাগো। তবে আকিল হোসেন ৭ বলে একটি করে চার-ছক্কায় হার না মানা ১৬ রানে দলকে জিতিয়েই মাঠ ছেড়েছেন।
গায়ানার ইমরান তাহির ৩৪ রানে ৩টি এবং ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস ও শামার জোসেফ নেন দুটি করে উইকেট।
ম্যাচসেরা হয়েছেন ত্রিনবাগোর স্পিনার আকিল হোসেন, টুর্নামেন্টসেরা চ্যাম্পিয়ন দলের অলরাউন্ডার কাইরন পোলার্ড।
