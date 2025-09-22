অবসর ভেঙে পাকিস্তানের বিপক্ষে ফিরছেন ডি কক
অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটরক্ষক-ব্যাটার কুইন্টন ডি কক। অক্টোবর মাসে পাকিস্তান সফরের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন তিনি।
৩২ বছর বয়সী ডি কক ২০২১ সালে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন এবং ২০২৩ বিশ্বকাপের পর ওয়ানডে ক্রিকেট থেকেও সরে দাঁড়ান।
যদিও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দেননি। কিন্তু ২০২৪ সালের জুনে বার্বাডোসে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালের পর আর এই ফরম্যাটেও দেখা যায়নি ডি কককে।
অবশেষে পাকিস্তান সফর দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন ডি কক। দক্ষিণ আফ্রিকার পাকিস্তান সফরে থাকবে দুইটি টেস্ট, তিনটি ওয়ানডে এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ।
টেস্ট স্কোয়াড
এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ডেভিড বেডিংহ্যাম, করবিন বসচ, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, টনি ডি জর্জি, জুবায়ের হামজা, সিমন হারমার, মার্কো জানসেন, কেশভ মহারাজ (শুধু দ্বিতীয় টেস্টে), উইয়ান মুলডার, সেনুরান মুথুসামি, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, ত্রিস্তান স্টাবস, প্রেনেলান সুব্রায়েন, কাইল ভেরেন।
টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড
ডেভিড মিলার (অধিনায়ক), করবিন বসচ, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, নান্দ্রে বার্গার, জেরাল্ড কোয়েটজি, কুইন্টন ডি কক, ডোনোভান ফেরেইরা, রিজা হেনড্রিকস, জর্জ লিন্ডে, কোয়েনা মাফাকা, লুঙ্গি এনগিদি, এনকাবা পিটার, লুয়ান-দ্রি প্রিটোরিয়াস, আন্দিলো সিমেলেন, লিজাড উইলিয়ামস।
ওয়ানডে স্কোয়াড
ম্যাথিউ ব্রিটজকে (অধিনায়ক), করবিন বসচ, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, নান্দ্রে বার্গার, জেরাল্ড কোয়েটজি, কুইন্টন ডি কক, টনি ডি জর্জি, ডোনোভান ফেরেইরা, বিজর্ন ফরটুইন, জর্জে লিন্ডে, কোয়েনা মাফাকা, লুঙ্গি এনগিদি, এমকাবা পিটার, লুহান-দ্রি প্রিটোরিয়াস, সিনেথেম্বা কেসিলে।
এমএমআর/জিকেএস