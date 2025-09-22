‘একে৪৭’ ভঙ্গিতে ব্যাট ধরে উদযাপন, ফারহান বললেন- মুঝে পরোয়া নেহি

‘একে৪৭’ ভঙ্গিতে ব্যাট ধরে উদযাপন, ফারহান বললেন- মুঝে পরোয়া নেহি
ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে তুমুল তোলপাড়। হিন্দুস্থান টাইমস বাংলা শিরোনাম করেছে, ‘ক্রিকেটার নাকি ফুলটাইম জঙ্গি?’ আনন্দবাজার শিরোনাম করেছে, ‘অর্ধশতরান করে ‘একে৪৭’ চালানোর কায়দায় উচ্ছ্বাস! সমালোচিত পাক ওপেনার।’ ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকরা অন্তর্জালে সমালোচনায় ধুয়ে দিচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে।
সৌজন্যে একটি ছবি। এশিয়া কাপ সুপার ফোরে দুবাইতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ১০ম ওভারে অক্ষর প্যাটেলকে ছক্কা মেরে হাফ সেঞ্চুরি পূরণ করার পর ব্যাটের হাতল কাঁধের কাছে রেখে ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান এমনভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, দেখে যেন মনে হচ্ছিল বন্দুক চালাচ্ছেন। খেলাধুলোর জগতে এই ধরনের উচ্ছ্বাস ‘একে৪৭ সেলিব্রেশন’ নামে পরিচিত। মুহূর্তের মধ্যে এই ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। এখন এই এক ছবি নিয়েই এখন তুমুল বিতর্কের ঝড়।
কাশ্মীরের পহেলগামে পর্যটক হত্যাকাণ্ড এবং ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুর’ও পাল্টা জবাব হিসেবে পাকিস্তানের ‘অপারেশন বুনিয়ানুন মারসুস’র পর ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সম্পর্ক মোটেই ভালো নয়। দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেট সম্পর্ক পুরোপুরি থেমে যাওয়ার কথা ছিল।
এশিয়া কাপে দুই দেশ মুখোমুখি হবে কি না- তা নিয়েও শঙ্কা ছিল। শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি হলেও প্রথম ম্যাচের পর করমর্দন-বিতর্কে তোলপাড় হয় ক্রিকেটবিশ্ব। দ্বিতীয় ম্যাচেও করমর্দন করেনি দুই অধিনায়ক। এসবের মাঝে ফারহানের এই ‘একে৪৭’ স্টাইলে উচ্ছ্বাস বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
রোববার ওই ম্যাচে ফারহান ৪৫ বলে ৫৮ রান করেন, যা পাকিস্তানকে ১৭১ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়তে সহায়তা করে। তবে তার ‘একে-৪৭’ ভঙ্গিতে হাফ সেঞ্চুরি উদযাপন করাই ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমী, এমনকি ভারতীয় মিডিয়ার মধ্যেও।
ভারতীয়দের দাবি, ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুর’-কে কটাক্ষ করতেই এমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ফারহান। সাধারণ সমর্থকরা তো বটেই, ভারতের ধারাভাষ্যকাররাও ফারহানের এমন আচরণ মেনে নিতে পারেননি। শিবানি নামে একজন ভিডিওটা শেয়ার করে এক্সে লিখেছেন, ‘কে তাদের বোঝাতে পারে যে এটি একটি ব্যাট, একটি একে৪৭ নয়?’
ভারতীয় এক সমর্থকের বরাত দিয়ে হিন্দুস্থান টাইমস লিখেছে, ‘জঙ্গিদের মতো সেলিব্রেট করল। পহেলগামে জঙ্গি হামলার কথা স্মরণ করিয়ে দিল।’
অপর একজনের উদ্বৃতি দিয়ে পত্রিকাটির অনলাইনে লেখা হয়েছে, ‘অর্ধশতরান পূরণের পরে বন্দুক চালানোর মতো করেছে শাহিবজাদা ফারহান। দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন বলছিল যে আমরা (পাকিস্তানি জঙ্গি) পহেলগামে হামলা চালিয়েছি, তাও আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছে ভারত! আমরা যদি এরকম (পহেলগামের মতো জঙ্গি হামলা চালাই), তাহলেও ওরা আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলবে।’
তুমুল সমালোচনা ও বিতর্কের মুখে সোমবার সংবাদ সম্মেলনে এসে এসবের জবাব দেন সাহিবজাদা ফারহান। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, কে কি ভাবল তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই।
ফারহান বলেন, ‘আমি সাধারণত ফিফটির পর তেমন উদযাপন করি না। কিন্তু হঠাৎ মাথায় এলো, আজ একটা আলাদা কিছু করা যাক। তখনই ওই উদযাপন করি। কে কীভাবে নেবে সেটা নিয়ে আমার কোনো পরোয়া নেই (মুঝে পরোয়া নেহি)। ক্রিকেটে আগ্রাসী খেলা উচিত, সেটা প্রতিপক্ষ ভারত হোক বা অন্য কেউ।’
সুপার ফোরে পরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাকিস্তানের পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন তিনি। ফারহান বলেন, ‘শেষ কয়েক ম্যাচে আমাদের সমস্যা ছিল পাওয়ার প্লে-তে উইকেট হারানো। এবার সেটা আমরা ভালোভাবে সামলেছি। প্রথম ১০ ওভারে ৯০-এর বেশি রান তুলেছি। মাঝখানে কিছুটা ভেঙে পড়লেও আমরা তা ঠিক করার চেষ্টা করব।’
