এবার আম্পায়ারের বিরুদ্ধে আইসিসিতে অভিযোগ পাকিস্তানের

এবার আম্পায়ারের বিরুদ্ধে আইসিসিতে অভিযোগ পাকিস্তানের
এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ে ফাখর জামানের আউট ঘিরে বড় ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানের টিম ম্যানেজমেন্ট এরইমধ্যে আইসিসিতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দিয়েছে।
দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রোববারের ম্যাচে টিভি আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা শ্রীলঙ্কান রুচিরা পাল্লিয়াগুরুগে ফাখর জামানকে ১৫ রানের মাথায় আউট ঘোষণা করেন। হার্দিক পান্ডিয়ার বলে ভারতের উইকেটরক্ষক সাঞ্জু স্যামসনের হাতে ক্যাচ আউটের সিদ্ধান্ত দেন আম্পায়ার। যদিও টিভি রিপ্লেতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়নি, বলটি সরাসরি গ্লাভসে ধরা হয়েছিল, নাকি আগে মাটিতে পড়েছিল!
মাঠের আম্পায়ার গাজী সোহেল প্রথমে আউট দেননি, বরং সিদ্ধান্তটি থার্ড আম্পায়ারের কাছে পাঠান। টিভি রিপ্লের এক কোণে দেখা যায়, বলটি স্যামসনের গ্লাভসে পৌঁছানোর আগে মাটিতে লেগেছে। তবুও তৃতীয় আম্পায়ার সিদ্ধান্ত দেন যে, বলটি ধরা হয়েছিল আঙুল মাটির নিচে রেখেই। যেখানে কয়েকটি অ্যাঙ্গেল থেকে ক্যাচটি ঠিকভাবে ধরা হয়েছিল কি না, দেখার প্রয়োজন ছিল, সেখানে একটি অ্যাঙ্গেলছাড়া আর কোনোভাবেই দেখা হয়নি।
এ ঘটনায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন পাকিস্তানের টিম ম্যানেজার নাভিদ চিমা। তিনি ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে অভিযোগ জানান এ বিষয়ে। তবে পাইক্রফট জানান, এখানে তার কোনো এখতিয়ার নেই। পরে চিমা ই-মেইলের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেন আইসিসির কাছে।
ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আগাও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘আমি নিশ্চিত নই সিদ্ধান্তটি নিয়ে। এটা আম্পায়ারের কাজ, ভুল হতেই পারে; কিন্তু আমার মনে হয়েছে বলটি মাটিতে লেগেছিল।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘যদি ফাখর পাওয়ারপ্লের শেষ পর্যন্ত খেলতে পারত, তাহলে হয়তো আমাদের রান ১৯০ পর্যন্তও যেতে পারতো। তবে শেষ পর্যন্ত এটা আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত।’
এর আগেও পাকিস্তান দল ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জানিয়েছিল ‘হ্যান্ডশেক না করার’ বিতর্কে। নতুন করে এই অভিযোগ দুই দলের মধ্যে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
আইএইচএস/