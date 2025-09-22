  2. খেলাধুলা

সালমান আগাদের পারফরম্যান্সে যারপরনাই ক্ষুব্ধ ওয়াসিম-শোয়েবরা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০৩ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভারতের কাছে এই এশিয়া কাপেই টানা দু’বার হারলো পাকিস্তান। প্রথম ম্যাচে ব্যাটারদের ব্যর্থতা, দ্বিতীয় ম্যাচে বোলারদের ব্যর্থতা - পাকিস্তানকে একবারও জিততে দেয়নি। দ্বিতীয় ম্যাচে (সুপার ফোরে) ব্যাটাররা ভালো করলেও বোলাররা ছিলেন পুরোপুরি ব্যর্থ। পাকিস্তানের করা ১৭১ রানের জবাবে ভারতের দুই ওপেনার ১০৫ রানের জুটি গড়ে তোলে।

একের পর এক এমন ব্যর্থতায় নিজ দেশের ক্রিকেট দলের ওপর দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছেন ওয়াসিম আকরাম ও শোয়েব আখতাররা। পাকিস্তানি অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নওয়াজের ভুলভাবে রানআউট হওয়ার ঘটনা দেখে ওয়াসিম আকরাম বললেন, ‘আমি বাকরুদ্ধ।’

১৯তম ওভারে ভারতের পেসার জাসপ্রিত বুমরাহর বিপক্ষে ব্যাটিং করছিলেন নওয়াজ। প্রথম বল ওয়াইড হলেও পরের দুটি বলে মাত্র একরান নিতে সক্ষম হন তিনি। এরপর ওভারের তৃতীয় বলে অমনোযোগী হয়ে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে যান নওয়াজ। কিন্তু ব্যাট মাটিতে না লাগানোয় সরাসরি থ্রোতে রানআউট হয়ে যান তিনি।

এসময় তার ইনিংস শেষ হয় ২১ বলে ১৯ রানে। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এভাবে সাজঘরে ফেরায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান ওয়াসিম আকরাম। ধারাভাষ্যে তিনি বলেন,
‘কী দারুণ এক ওভার বোলিং করল বুমরাহ! ওয়াইড, ডট, সিঙ্গেল, উইকেট, আবার সিঙ্গেল, ছক্কা আর মাঝখানে এই রানআউট। নওয়াজের উপস্থিত বুদ্ধি দেখে আমি সত্যিই বাকরুদ্ধ।’

পরের বলে ফাহিম আশরাফ ছক্কা হাঁকালেও শুভমান গিলের হাতে জীবন পান তিনি। তবে নওয়াজের ভুলে পাকিস্তান ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

ম্যাচ শেষে আকরাম পাকিস্তানি দলকে বাস্তবতা মেনে নিতে বলেন, ‘এটা আমার দেশ, আমার দল; কিন্তু তারা ভালো না খেললে আমি প্রশংসা করব না। বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। মিথ্যা বলে লাভ নেই’— মন্তব্য আকরামের।

পাকিস্তানের সাবেক তারকা পেসার তানভির আহমেদ পাকিস্তানের কিংবদন্তীদের তীব্র সমালোচনা করেন। তার মতে, ‘পাকিস্তানের সাবেক তারকারা নতুন প্রজন্মকে তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।’

পাকিস্তানের বিপক্ষে দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন অভিষেক শর্মা। সেই পারফরম্যান্সকে সামনে এনে তানভীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (পূর্বের টুইটার)-এ লেখেন,
‘যুবরাজ টুইট করে অভিষেক শর্মাকে অভিনন্দন জানিয়েছে; কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের কিংবদন্তিরা কজন নতুন তারকা তৈরি করেছে বা গড়ে তুলেছে?’

২৫ বছর বয়সী বাঁ-হাতি ব্যাটার অভিষেক শর্মা সাবেক ভারতীয় অলরাউন্ডার যুবরাজ সিংয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন। এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত তিনি সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, ৪ ম্যাচে করেছেন ১৭৩ রান, গড় ৪৩.২৫ এবং স্ট্রাইক রেট ২০৮.৪৩।

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে অভিষেক খেলেন ঝড়ো ৭৪ রান (৩৯ বলে), যাতে ছিল ছয়টি চার ও পাঁচটি ছক্কা। তার সঙ্গে শুভমান গিল যোগ করেন ৪৭ রান (২৮ বলে)। দুজন মিলে গড়েন ১০৫ রানের উদ্বোধনী জুটি, যা ভারতের ১৭২ রানের টার্গেট সহজ করে তোলে।

পাকিস্তানের সাবেক স্পিডস্টার শোয়েব আখতার দল নির্বাচন নিয়েই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। ভারতের কাছে পাকিস্তানের পরাজয়ের পর দল নির্বাচন ছাড়াও কোচ মাইক হেসনের ভূমিকাকে ‘অযৌক্তিক’ আখ্যা দিয়েছেন তিনি।

কোচ মাইক হেসনের কোচিং নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শোয়েব। তিনি বলেন, ‘কোচকে প্রশ্ন করা উচিত- ওর মাথা কোথায়? এটা পুরোপুরি অযৌক্তিক কোচিং আর অযৌক্তিক দল নির্বাচন। মনে হয় যেন আমি-ই ভুল করছি, আমি-ই কিছু বুঝি না, অথচ আমি ১৫ বছর ক্রিকেট খেলেছি ‘

ট্যাপম্যাডে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আখতার আরও বলেন, ‘আমরা গত ৫-৬ ম্যাচ ধরে বলছি নির্দিষ্ট একাদশ খেলাও; কিন্তু সেটা শোনা হয়নি। হুসাইন তালাতকে এমন চাপের ম্যাচে খেলানোর মানেটা কী? মোহাম্মদ নওয়াজের উপযোগিতা কী? অধিনায়কেরই বা ভূমিকা কী?’

অধিনায়ক সালমান আগা’র সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়েও তিনি হতাশা প্রকাশ করেন। চার ইনিংসে তার রান ০, ৩, ২০ ও ১৭*; বল হাতে নিয়েছেন মাত্র ১ উইকেট।

