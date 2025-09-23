  2. খেলাধুলা

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার ‘বাঁচামরার’ লড়াই আজ

প্রকাশিত: ১০:২০ এএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দুই দলের অবস্থা প্রায় একইরকম। এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির সুপার ফোরপর্বে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা দুই দলই তাদের প্রথম ম্যাচে হেরেছে। উভয়েরই ব্যাটিং নিয়ে সমস্যা আছে। উভয় দলই বোলিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে খেই হারাচ্ছে।

কিন্তু এশিয়া কাপে ফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখতে দুই দলেরই আজ জয়টা ভীষণ প্রয়োজন। বলা যায় অনেকটা ডু অর ডাই বা বাঁচামরার ম্যাচ। কেননা টানা দুই ম্যাচ হারলে ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা অনেকটাই মলিন হয়ে যাবে। আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায় মাঠে গড়াবে হাইভোল্টেজ এই লড়াই।

শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান অনেকদিন হলো টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়নি। সর্বশেষ তারা খেলেছিল ২০২২ সালে। অথচ ২০১০-এর দশকে তারা প্রায় নিয়মিতভাবেই পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতো।

বর্তমানে শক্তিমত্তায় দুই দলকেই প্রায় একইরকম মনে হচ্ছে। পাকিস্তানের ব্যাটিং ফায়ারপাওয়ারে সমস্যা। শ্রীলঙ্কারও একই সমস্যা। পাকিস্তানের র‍্যাঙ্কিং সপ্তম, শ্রীলঙ্কার অষ্টম। দুই দলই ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

ফলে আবুধাবিতে আজ মরণপণ লড়াই করতে চাইবে দুই দলই। কেননা টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে জয়ের বিকল্প ভাবার খুব বেশি সুযোগ নেই পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা কারোরই।

