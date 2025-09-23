  2. খেলাধুলা

পাকিস্তানের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা ফেবারিট? কী বলছে পরিসংখ্যান

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২০ এএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে আজ এক অর্থে বাঁচামরার লড়াই পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার। আজকের ম্যাচে যে দল হারবে, তাদের ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা অনেকটাই ফিকে হয়ে যাবে। কেননা দুই দলই তাদের সুপার ফোরপর্বের প্রথম ম্যাচে হেরেছে।

হাইভোল্টেজ এই ম্যাচে ফেবারিট কে? পরিসংখ্যান ভয় দেখাতে পারে পাকিস্তানকে। কেননা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সবশেষ পাঁচটি টি-টোয়েন্টির একটিও জিততে পারেনি পাকিস্তান। সবশেষটি ছিল ২০২২ এশিয়া কাপের ফাইনালে।

তবে এই পরিসংখ্যানে একটি জিনিস স্পষ্ট। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে টি-টোয়েন্টি খেলা হয় না পাকিস্তানের। ফলে আগের দল আর এখনের দলের শক্তিমত্তার পার্থক্যের প্রভাব কতটা আজকের ম্যাচে পড়বে, সেটি নিয়ে প্রশ্ন করাই যায়।

এছাড়া আরেকটি পরিসংখ্যান আবার পাকিস্তানের পক্ষে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে সাতবার লঙ্কানদের মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান, চারবারই জিতেছে তারা।

