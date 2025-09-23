ফের বাংলার ক্রিকেট প্রশাসনের দায়িত্বে সৌরভ গাঙ্গুলি

ফের বাংলার ক্রিকেট প্রশাসনের দায়িত্বে সৌরভ গাঙ্গুলি
ছয় বছর পর আবারও ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সিএবি) দায়িত্বে সৌরভ গাঙ্গুলি। সোমবার সিএবির ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি।
এর আগে ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সৌরভ সিএবির সভাপতি ছিলেন। এবার তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন বড় ভাই স্নেহাশিস গাঙ্গুলীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে। টানা ছয় বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ায় স্নেহাশিসকে পদ ছাড়তে হয়েছে।
সৌরভের সামনে প্রথম বড় ইভেন্ট নভেম্বরে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করা। ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেনের সেই ম্যাচ নিয়ে অবশ্য এখনই কিছু ভাবেননি তিনি। বলেন, ‘আমি আসলে এটা নিয়ে ভাবিনি। হাতে এখনও দু’মাস সময় আছে। একটা ভালো টেস্ট ম্যাচ হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। এটা নিয়ে ভাবব। সব কিছুই রয়েছে-ভালো পিচ, ভালো দর্শক, পরিকাঠামো সবই আছে।’
২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে ঐতিহাসিক দিন-রাতের গোলাপি বলের টেস্টের পর এই প্রথম ইডেনে টেস্ট হবে। তখন সৌরভ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান ছিলেন।
আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ইডেন গার্ডেনসে হাই-প্রোফাইল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার মধ্যে একটি সেমিফাইনালও থাকতে পারে।
দায়িত্ব নিয়েই সৌরভের প্রথম বড় ঘোষণা- রাজ্য ইউনিট এবং জেলা অ্যাসোসিয়েশনগুলোর অনুদান ৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮ কোটি টাকা করা হলো।
এমএমআর/জেআইএম