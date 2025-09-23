টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো পাকিস্তান

টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো পাকিস্তান
সুপার ফোরে দুই দলই নিজেদের প্রথম ম্যাচ হেরেছে। বাংলাদেশের কাছে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। অন্যদিকে পাকিস্তান হেরেছে ভারতের কাছে। সুতরাং আজ হারলেই বিপদ, বিদায় নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে আজই। টিকে থাকতে প্রয়োজন জয়। সেই কাঙ্খিত জয়টি পেতে মরিয়া আজ পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। কিন্তু আবুধাবিতে তো আজ জিতবে একদল। সেই দলটি কোনটি?
আপাতত, দুই দল খেলায় মনযোগী। তার আগে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আগা। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানালেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চারিথ আশালঙ্কাকে।
পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আগা জানিয়েছেন, উইকেট ভালো। শেষের দিকে শিশির পড়বে। যে কারণে রান তাড়া করার সিদ্ধান্তই নিয়েছেন তারা। তাদের প্রদত্যাশা, উইকেট শেষের দিকেও একইরকম থাকবে।
শ্রীলঙ্কা একাদশে দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। কামিল মিশারা ও দুনিথ ভেল্লালাগেকে বাদ দিয়ে দলে নেয়া হয়েছে চামিকা করুনারত্নে এবং মহেশ থিকসানাকে দলে নিয়েছে লঙ্কানরা।
শ্রীলঙ্কা একাদশ
পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটরক্ষক), কুশল পেরেরা, চারিথ আশালাঙ্কা (অধিনায়ক), দাসুন শানাকা, কামিন্দু মেন্ডিস, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, চামিকা করুনারত্নে, মহেশ থিকসানা, দুষ্মন্তে চামিরা, নুয়ান থুসারা।
পাকিস্তান একাদশ
সাহিবজাদা ফারহান, ফাখর জামান, সাইম আইয়ুব, হুসাইন তালাত, মোহাম্মদ নওয়াজ, সালমান আগা (অধিনায়ক), ফাহিম আশরাফ, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটরক্ষক), শাহিন আফ্রিদি, হারিস রউফ, আবরার আহমেদ।
