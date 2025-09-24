  2. খেলাধুলা

নওয়াজের হঠাৎ ৩ ছক্কা- শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে দিল পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩৮ এএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ ওভার শেষে পাকিস্তানের রান ৫ উইকেটে ১০৪। ৩০ বলে তখন প্রয়োজন ৩০ রান। প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার বলতে তখন ছিলেন মোহাম্মদ নওয়াজ। যদিও খুব একটা ফর্মে ছিলেন না তিনি। হুসাইন তালাতের ওপরও আস্থা রাখাও ঝুঁকিপূর্ণ।

তবে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে দুটি বাউন্ডারি মেরে দিলেন হুসাইন তালাত। ১৮তম ওভারে দুষ্মন্তে চামিরাকে তিনটি ছক্কা হাঁকিয়ে দিলেন মোহাম্মদ নওয়াজ।

শেষ পর্যন্ত ১৮ ওভারেই শ্রীলঙ্কাকে (১২ বল হাতে রেখে) ৫ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখলো পাকিস্তান। ২৪ বলে ৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন মোহাম্মদ নওয়াজ এবং ৩০ বলে ৩২ রানে অপরাজিত ছিলেন হুসাইন তালাত।

জয়ের জন্য ১৩৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে সূচনাটা ভালোই করেছিলেন সাহিবজাদা ফারহান ও ফাখর জামান। ৫.৩ ওভারে ৪৫ রানের জুটি গড়েন তারা দু’জন। ১৭ রান করেন ফাখর জামান। ১৫ বলে ২৪ রান করেন সাহিবজাদা ফারহান।

ওপেনিং জুটি ভাঙার পর হঠাৎ করেই দ্রুত উইকেট পড়তে শুরু করে পাকিস্তানের। সাইম আইয়ুব ২ রানে, সালমান আগা ৫ রানে আউট হয়ে যান। ৫৭ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে পাকিস্তান। ৮০ রানে পড়ে ৫ম উইকেট। পরের অংশটুকুতে পাকিস্তানকে আর বিপদে পড়তে দিলেন না মোহাম্মদ নওয়াজ আর হুসাইন তালাত।

শ্রীলঙ্কার হয়ে মহেস থিকসানা ও ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ২টি করে উইকেট নেন। দুষ্মন্তে চামিরা নেন ১ উইকেট।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তানি বোলারদের তোপের মুখে ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৩৩ রান করতে সক্ষম হয়। ৫০ রান করেন কামিন্দু মেন্ডিস। শাহিন আফ্রিদি নেন ৩ উইকেট। ৩২ রানে অপরাজিত এবং ২ উইকেট নেয়ায় হুসাইন তালাত হলেন ম্যান অব দ্য ম্যাচ।

