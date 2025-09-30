এশিয়া কাপে ব্যর্থতা, সমর্থকদের প্রতি আবেগঘন বার্তা লিটনের

এশিয়া কাপে ব্যর্থতা, সমর্থকদের প্রতি আবেগঘন বার্তা লিটনের
এবারের এশিয়া কাপে বড় স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। প্রস্তুতিও ছিল বেশ ভালো। সুযোগ ছিল ফাইনালে খেলার। কিন্তু ব্যাটারদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় এমন সুযোগ নষ্ট হয়।
সুপার ফোরপর্বের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে বোলাররা ভালো একটা অবস্থান গড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাজে ব্যাটিং ডুবিয়েছে বাংলাদেশকে। ভক্ত-সমর্থকরা যারপরণাই হতাশ, ক্ষুব্ধ।
সুপার ফোরপর্বে শেষ দুই ম্যাচে ভারত-পাকিস্তান দুই দলের কাছেই হেরেছে বাংলাদেশ। এই দুই ম্যাচে ইনজুরির কারণে খেলতে পারেননি নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস। চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না উঠায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে আসন্ন সিরিজেও নেই তিনি।
ভক্ত-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে এবার আবেগঘন এক বার্তা দিয়েছেন লিটন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে এশিয়া কাপের ব্যর্থতায় সবার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।
লিটনের পোস্টটি জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো-
‘আমরা ২০২৫ এশিয়া কাপে দল হিসেবে নিজেদের সর্বোচ্চটাই দিয়েছি। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ফাইনালে পৌঁছা এবং শিরোপা জয়, দুর্ভাগ্যবশত আমরা তা অর্জন করতে পারিনি। একটি দল হিসেবে, আমরা বাংলাদেশের সকল নিবেদিতপ্রাণ সমর্থকদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করছি।
ব্যক্তিগত দিক থেকে বললে, ইনজুরির কারণে শেষ দুটি ম্যাচ মিস করা ছিল আমার জন্য ভীষণ কষ্টের। একই কারণে আমি আসন্ন আফগানিস্তান সিরিজেও অংশ নিতে পারছি না। পুরোপুরি সেরে উঠতে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। এটা আমাকে অনেক দিন কষ্ট দেবে।
সবশেষে, টুর্নামেন্টজুড়ে আপনাদের যেভাবে পাশে পেয়েছি, তার জন্য আপনাদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা খেলোয়াড় হিসেবে সত্যিই ভাগ্যবান, আমরা বিশ্বের সেরা সমর্থকদের পেয়েছি। আশা করি খুব শিগগিরই আমরা সেটা ফিরিয়ে দিতে পারব, যেটা আপনাদের প্রাপ্য।’
এমএমআর/জিকেএস