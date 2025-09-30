ওরা ট্রফি নিয়ে পালিয়ে গেছে: ভারতীয় অধিনায়ক

ওরা ট্রফি নিয়ে পালিয়ে গেছে: ভারতীয় অধিনায়ক
কোনো টুর্নামেন্টের ফাইনালের পর এমন অপ্রীতিকর ঘটনা বোধ হয় ক্রিকেট ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায়নি। এবারের এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত।
কিন্তু পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আসার পর ভারতীয় দল জানায়, তারা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে রাজি নয়। নাকভি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও।
ভারতীয় দলের এমন আচরণের পর বেঁকে বসেন নাকভিনও। তার পরিষ্কার কথা, এসিসি সভাপতি হিসেবে তিনিই পুরস্কার তুলে দেবেন, নয়তো দেওয়া হবে না।
ভারতীয় দল এখনও ট্রফি হাতে পায়নি। ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সূর্যকুমার যাদব ওই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ‘আমরা তো ড্রেসিংরুমের দরজা বন্ধ করে বসে ছিলাম না। কাউকে অপেক্ষায়ও রাখিনি। ওরাই ট্রফি নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমি সেটিই দেখেছি। আমি জানি না, কিছু লোক আমাদের ভিডিও করছিল। আমরা তখন দাঁড়িয়েই ছিলাম। ভেতরে যাইনি।’
গুঞ্জন ছিল, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) কিংবা দেশের সরকারের নির্দেশে পিসিবি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানান সূর্যকুমাররা। তবে এমন গুঞ্জন উড়িয়ে দেন ভারতীয় দলপতি।
সূর্যকুমার বলেন, ‘প্রথমেই পরিষ্কার করে বলি, পুরো টুর্নামেন্টে সরকার বা বিসিসিআই-কেউই আমাদের বলেনি যে যদি কেউ ট্রফি দেয়, আমরা নেব না। মাঠে আমরা নিজেরাই ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তারা (এসিসি কর্মকর্তারা) তখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর আমরা নিচে। আমি শুধু দেখেছি, তারা মঞ্চে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। কী নিয়ে বলছিল, সেটি আমি জানি না। এরই মধ্যে গ্যালারি থেকে কিছু মানুষ দুয়ো দিতে শুরু করল। তারপর দেখি, তাদের একজন প্রতিনিধি ট্রফিটা নিয়ে চলে গেল।’
নাকভি এসিসি চেয়ারম্যানের বিধি অনুযায়ী ট্রফি দেওয়ার বিষয়ে অনড় থাকেন। তখন উপস্থাপনার দায়িত্বে থাকা সাবেক নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটার সাইমন ডুল ঘোষণা দেন, ‘আমাকে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল জানিয়েছে যে আজ রাতে ভারতীয় দল তাদের পুরস্কার গ্রহণ করবে না। সুতরাং এখানেই ম্যাচ পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষ হচ্ছে।’
এমএমআর/জিকেএস