এবার ক্রিকেটেও বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে সৌদি আরব

এবার ক্রিকেটেও বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে সৌদি আরব
সৌদি আরবে বেশ জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। এরই মধ্যে সৌদি প্রো লিগ সারা বিশ্বে অন্যতম জনপ্রিয় একটি লিগে পরিণত হয়েছে। রোনালদো-বেনজেমাদের মত বিশ্বসেরা ফুটবলারদের গন্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সৌদি আরব। কারণ, ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ ব্যায় করছে সৌদি আরব। ২০৩৪ বিশ্বকাপ এককভাবে আয়োজন করবে সৌদি আরব।
শুধু ফুটবলই নয়, অন্য অনেক খেলায়ও সৌদি আরব বিনিয়োগ করছে। বাকি ছিল ক্রিকেট। এবার আর ক্রিকেটকে বাকির খাতায় রাখছে না সৌদিরা। ক্রিকেটেও প্রবেশ করলো তারা।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইএলটি২০-এর ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সৌদি আরবেও। সৌদি অ্যারাবিয়ান ক্রিকেট ফেডারেশন (এসএসিএফ) লিগটিকে পুরুষ ও নারী উভয় বিভাগের আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
যদিও সৌদি মাটিতে প্রথম ম্যাচ কবে অনুষ্ঠিত হবে তা এখনও নির্ধারিত হয়নি, তবে এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দেশটিতে আইএলটি২০ আয়োজনের পথ খুলে গেল। একই সঙ্গে এই চুক্তির আওতায় প্রতিটি দলকে অন্তত একজন সৌদি খেলোয়াড় দলে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, যা শুরু হবে এবারের নিলাম থেকে (১ অক্টোবর)।
আইএলটি২০ চেয়ারম্যান খালিদ আল জারউনি বলেছেন, ‘সৌদি আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্রিকেট বিকাশে তাদের অঙ্গীকার অনুপ্রেরণাদায়ক। এই অংশীদারিত্ব আমাদের সীমান্ত ছাড়িয়ে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে।’
অন্যদিকে সৌদি ক্রিকেট ফেডারেশনের চেয়ারম্যান প্রিন্স সৌদ বিন মিশাল আল-সৌদ জানান, ‘এই সহযোগিতা সৌদি আরবে ক্রিকেট উন্নয়নে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। ভিশন ২০৩০-এ খেলাধুলা ও সামাজিক সম্পৃক্ততাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, আর এই চুক্তি তরুণ প্রজন্মকে ক্রিকেটে উদ্বুদ্ধ করবে।’
চুক্তির অংশ হিসেবে সৌদি আরবে আগামী বছর একটি ডেভেলপমেন্ট টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে। এছাড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও ঘরোয়া ক্রিকেট অবকাঠামো উন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করবে আইএলটি২০ ও এসিএফ।
আইএলটি২০’র চতুর্থ আসর শুরু হবে আগামী ২ ডিসেম্বর থেকে, চলবে ৪ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। আবুধাবি, দুবাই ও শারজাহ- এই তিন মাঠে হবে মোট ৩৪টি ম্যাচ, যেখানে ছয়টি দল অংশ নেবে।
আইএইচএস/