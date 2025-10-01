এশিয়া কাপে চার শূন্য’র পরও র্যাংকিংয়ে শীর্ষে সাইম আইয়ুব
এশিয়া কাপে খুব বাজে ব্যাটিং করেছেন সাইম আইয়ুব। তারপরও আইসিসি অলরাউন্ডারদের র্যাংকিংয়ে শীর্ষে উঠেছেন পাকিস্তানের এই ব্যাটার। ভারতের হার্দিক পান্ডিয়াকে পেছেনে ফেলেছেন তিনি।
এশিয়া কাপে সাত ম্যাচের মধ্যে চার ম্যাচে ডাক মেরেছেন সাইম আইয়ুব। তবে বোলিং ভালো করেছেন তিনি। এ কারণে উঠে এসেছেন অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষে। সে সঙ্গে ভারতের ওপেনার অভিষেক শর্মা সর্বোচ্চ রেটিং পয়েন্ট অর্জন করে ব্যাটারদের র্যাংকিংয়ে শীর্ষে অবস্থান আরও দৃঢ় করলেন।
আইয়ুব চার ধাপ এগিয়ে শীর্ষে উঠে আসেন, ভারতের হার্দিক পান্ডিয়াকে দ্বিতীয় স্থানে নামিয়ে দিয়ে। এশিয়া ছয় ইনিংসে আট উইকেট নেন তিনি এবং মাত্র ৬.৪০ রানের গড়ে ব্যাটিং করে সাত ইনিংসে নেন মাত্র ৩৭ রান। আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবি একধাপ নেমে রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। নেপালের দিপেন্দ্র সিংহ অ্যায়ারী ও জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা সেরা পাঁচে অবস্থান করছেন।
অভিষেক শর্মা, যিনি এরইমধ্যেই ব্যাটিং র্যাংকিংয়ে শীর্ষে ছিলেন, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হাফসেঞ্চুরি করার পর ৯৩১ রেটিং পয়েন্টে পৌঁছান। তিনি ২০২০ সালে ডেভিড মালানের ৯১৯ পয়েন্টের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন। গত বছরই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয় ভারতের অভিষেক শর্মার। এশিয়া কাপে হলেন সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। টুর্নামন্টে শেষ করেন ৩১৪ রান এবং গড় ৪৪.৮৫, স্ট্রাইক রেট ২০০-এ, যার ফলে তিনি টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।
ব্যাটিং র্যাংকিংয়ে অভিষেকের পর রেয়েছেন ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। দু’জনের মধ্যে ৮২ পয়েন্টের ব্যবধান, আর ভারতের তিলক বার্মা রয়েছেন তৃতীয় অবস্থানে। জস বাটলার চতুর্থ এবং শ্রীলঙ্কার পাথুম নিশাংকা এশিয়া কাপে ২৬১ রান করে পঞ্চম স্থানে উঠে আসেন।
বোলিং র্যাংকিংয়ে বরুণ চক্রবর্তী এশিয়া কাপে সাত উইকেট নিয়ে শীর্ষেই থাকলেন। কুলদীপ যাদব ১৭ উইকেটের অসাধারণ পারফরম্যান্সের ফলে ৯ ধাপ এগিয়ে ১২তম স্থানে ওঠেন। শাহিন আফ্রিদি ১২ ধাপ উন্নতি করে যৌথ ১৩তম স্থানে এবং বাংলাদেশের রিশাদ হোসেন ছয় ধাপ এগিয়ে ২০তম অবস্থানে পৌঁছেছেন।
