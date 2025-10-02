টানা চতুর্থবার টি-২০ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন নামিবিয়ার

টানা চতুর্থবার টি-২০ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন নামিবিয়ার
আাফ্রিকা অঞ্চলের বাছাই থেকে প্রথম দল হিসেবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নাম লেখালো নামিবিয়া। বৃহস্পতিবার তানজানিয়াকে ৬৩ রানে হারিয়ে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা।
এ নিয়ে টানা চতুর্থবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে নামিবিয়া। এর আগে তারা ২০২১ (সুপার ১২), ২০২২ ও ২০২৪ (গ্রুপ পর্ব) সংস্করণে অংশ নিয়েছিল।
ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন তানজানিয়ার অধিনায়ক কাসিম নাসোরো। ব্যাট করতে নেমে নামিবিয়া ৬ উইকেটে তোলে ১৭৪ রান।
শুরুটা ভালো না হলেও অধিনায়ক গারহার্ড এরাসমাস ও জেজে স্মিট দুর্দান্ত ব্যাটিং করে দলকে বড় স্কোর এনে দেন। পাওয়ারপ্লের মধ্যেই ৪ উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়লেও এরাসমাস ৪১ বলে ৫৫ রান ও স্মিট ৪৩ বলে অপরাজিত ৬১ রান করে ইনিংস গুছিয়ে নেন। এরাসমাস মেরেছেন ৬টি চার, আর স্মিট হাঁকান ১টি চার ও ৪টি ছক্কা।
বল হাতে জেজে স্মিট আবার আক্রমণাত্মক ভূমিকা রাখেন। ষষ্ঠ ওভারে টানা দুই বলে তুলে নেন আরুন যাদব ও ধ্রুমিত মেহতার উইকেট, পরে তুলে নেন মুকেশ সুথারকে। তার বোলিং ফিগার দাঁড়ায় ৩ ওভারে ১৬ রানে ৩ উইকেট। এছাড়া বেন শিকোঙ্গো ৩ উইকেট নেন ২১ রানে।
তানজানিয়ার ব্যাটাররা কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেও, তা ম্যাচের মোড় ঘোরানোর মতো ছিল না। নির্ধারিত ২০ ওভার খেলে তারা ১১১ রানে থামে, হেরে যায় ৬৩ রানে।
নামিবিয়ার সঙ্গে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে দক্ষিণ আফ্রিকাও, যারা সরাসরি কোয়ালিফাই করেছে। আফ্রিকা অঞ্চল থেকে তৃতীয় দল হিসেবে মূল পর্বে যাবে জিম্বাবুয়ে ও কেনিয়ার মধ্যে আরেক সেমিফাইনালে বিজয়ী দল।
