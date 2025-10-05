  2. খেলাধুলা

১৪৪ রান করলেই আফগানিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করবে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৮ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ৩ ওভারে ১৫ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট

প্রথম দুই ম্যাচ জিতে এরই মধ্যে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ। এবার আফগানিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করার পালা। সে লক্ষ্যে টস জিতে আফগানদের ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ।

শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল বাংলাদেশকে ১৪৪ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য ছুঁড়ে দিয়েছে। অর্থ্যাৎ এই ১৪৪ রান করতে পারলেই রশিদ খানের দলকে হোয়াইটওয়াশ করতে পারবে জাকের আলী অনিক অ্যান্ড কোং।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ম্যাচের শুরুতেই বিপদে পড়ে আফগানরা। রহমানুল্লাহ গুরবাজ ১২ রানে এবং ইবরাহিম জাদরান ৭ রানে উইকেট হারান। এরপর সেদিকুল্লাহ অটল ও ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল হাল ধরার চেষ্টা করেন। ওয়াফিউল্লাহ ১১ রান করে এবং সেদিকুল্লাহ অটল আউট হন ২৮ রান করে।

দারবিশ রাসুলি সর্বোচ্চ ৩২ রান করে আউট হন। আজমত উল্লাহ ওমরজাই ৩ রানে,মোহাম্মদ নবি ১ রানে, রশিদ খান ১২ রানে এবং আবদুল্লাহ আহমদজাই আউট হন শূন্য রানে। মুজিব-উর রহমান অপরাজিত ২৩ রান না করলে অনেক আগেই প্যাকেট হয়ে যেতো আফগানরা। ২ রানে অপরাজিত থাকেন বশির আহমাদ। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রান সংগ্রহ করেছে আফগানিস্তান।

মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ৩ ওভারে ১৫ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট। নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসান সাকিব ২টি করে উইকেট নেন। শরিফুল ও রিশাদ নেন ১টি করে উইকেট।

