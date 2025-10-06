২২৪ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন রোহিত-কোহলি
অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আসন্ন ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজকে ঘিরে তৈরি হয়েছে প্রবল উন্মাদনা। তিনটি একদিনের ও পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের এই সিরিজ শুরু হবে ১৯ অক্টোবর। টিকিট বিক্রির হাল দেখে বোঝা যাচ্ছে, দর্শকরা অপেক্ষা করছেন বিশেষ কিছু দেখার জন্য— হয়তো ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহাতারকা রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির শেষ আন্তর্জাতিক সিরিজ!
শেষবার ভারতীয় জার্সিতে মাঠে দেখা গিয়েছিল রোহিত ও কোহলিকে ৯ মার্চ ২০২৫-এ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে। তারপর কেটে গেছে ২২৪ দিন। সেই কারণেই হয়তো অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজের আগেই টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে প্রায় শেষ। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭৫ হাজারের বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে, বাকি মাত্র ৩০ হাজার। সিডনি ও অ্যাডিলেডের ম্যাচগুলির টিকিট ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ বিক্রি, পার্থে সামান্য কিছু টিকিট অবশিষ্ট।
সিরিজ শুরুর আগে বড় পরিবর্তন ঘটেছে টিম ইন্ডিয়ায়। রোহিত শর্মাকে একদিনের অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে শুভমান গিলকে নেতৃত্বে আনা হয়েছে। ক্রিকেট মহলে জোর জল্পনা, ২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় রোহিত ও কোহলি আর নেই ভারতীয় ম্যানেজমেন্টের ভাবনায়। তাই এই অস্ট্রেলিয়া সফরই হয়তো হতে পারে তাদের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায়।
টি-টোয়েন্টি সিরিজের টিকিটও প্রায় শেষ। যদিও সেখানে রোহিত ও কোহলি খেলবেন না, তবু উন্মাদনার কমতি নেই। দুটি কারণ স্পষ্ট — ভারত গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী দল, এখন আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে নম্বর ওয়ান। তরুণ তারকা অভিষেক শর্মার দাপট। প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলতে যাচ্ছেন তিনি, তাকে দেখার আগ্রহও আকাশছোঁয়া।
মেলবোর্নের ম্যাচের টিকিট তিন সপ্তাহ আগেই বিক্রি শেষ। জানা গেছে, অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের ৩৬ শতাংশ থাকেন মেলবোর্নে। ফলে ৩১ অক্টোবরের ম্যাচে ঐতিহাসিক ‘ভারতীয় দখল’ দেখা যেতে পারে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে।
সব মিলিয়ে, রোহিত ও কোহলির সম্ভাব্য ‘শেষ নৃত্য’ ঘিরে যেমন বাড়ছে আবেগ, তেমনি টিকিট বিক্রির হুড়োহুড়িতে প্রমাণ মিলছে— ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা এখনও তাদের দুই কিংবদন্তিকে শেষবার দেশের জার্সিতে দেখতে মুখিয়ে আছেন।
আইএইচএস/