অবশেষে রোহিত-কোহলির ব্যাটে জাদু, অস্ট্রেলিয়াকে গুঁড়িয়ে দিলো ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৩৮ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়ে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে রেকর্ড গড়েছিলেন বিরাট কোহলি। প্রায় সাত মাসের বেশি সময় পর জাতীয় দলে ফিরে আসার পর টানা দুটি ম্যাচে রান করতে না পারার কারণে তুমুল চাপের মধ্যে ছিলেন কোহলি। অনেকেই তার শেষটা দেখে ফেলেছিলেন।

কিন্তু দু’একটি ম্যাচ খারাপ খেলার কারণে বিরাট কোহলিরা সহজেই হারান না। সিডনিতে সিরিজের তৃতীয় এবং শেষ ম্যাচেই স্বরূপে ফিরে এলেন কোহলি। সঙ্গে রোহিত শর্মাও। আগের ম্যাচেই রোহিত শর্মা ৭৩ রান করেছিলেন। এবার করলেন অনবদ্য সেঞ্চুরি।

৬৯ রানে ১ম উইকেট পড়ার পর রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি মিলে ১৬৮ রানের বিশাল এক জুটি গড়েন তারা দু’জন। সেঞ্চুরির পর ১২১ রানে অপরাজিত থাকেন রোহিত। ৭৪ রানে অপরাজিত থাকলেন বিরাট কোহলি। এ দু’জনের ব্যাটে ভর করে অস্ট্রেলিয়াকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত। ফলে হোয়াইটওয়াশ হওয়া থেকে বেঁচে গেলো ভারত।

২৩৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় দল শুধুমাত্র শুভমান গিলের উইকেট হারায়। ২৬ বলে ২৪ রান করে আউট হন তিনি। ৬৯ রানের মাথায় পড়া ওই উইকেটটিই অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের একমাত্র আনন্দের উপলক্ষ ছিল। কিন্তু এরপর রোহিত শর্মা আর বিরাট কোহলির ব্যাটের সামনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি অসি বোলাররা।

১২৫ বলে রোহিত শর্মার ১২১ রানের অপরাজিত ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৩ বাউন্ডারি আর ৩ ছক্কায়। কোহলি ছিলেন ৭৪ রানের অপরাজিত ইনিংসটি সাজানো ছিল ৭ বাউন্ডারিতে। দুজনের অনবদ্য জুটিতেই ৩৮.৩ ওভার হাতে রেখে (৬৯ বল) জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় ভারত।

এর আগে হর্ষিত রানার দারুণ বোলিংয়ে ২৩৬ রানে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। ২৩ বছর বয়সী এই তরুণ পেসার তুলে নেন ক্যারিয়ার সেরা ৪ উইকেট মাত্র ৩৯ রানে। ভারতের তিন স্পিনারও দারুণ সহায়তা করেন তাকে।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ম্যাট রেনশ করলেন অর্ধশতক (৫০), তবে দলের আর কেউই বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। ১৮৩ রানে ৩ উইকেট থেকে ধসে পড়ে তারা। শেষ সাত উইকেট হারায় মাত্র ৫৩ রানে।

টস জিতে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া শুরুটা ভালো করলেও ট্রাভিস হেড ৩০০০ ওয়ানডে রানে পৌঁছে আউট হন ৩৫ রানে। এরপর মিচেল মার্শ ২৯, রেনশ ৫২, অ্যালেক্স ক্যারে ২৭ রান করেন। কিন্তু ভারতের স্পিন আক্রমণ ও হর্ষিত রানার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে থেমে যায় তাদের গতি।

শুভমান গিল আউট হওয়ার পর স্টেডিয়াম কেঁপে ওঠে, যখন ব্যাট হাতে নামেন কোহলি। প্রথম বলেই দারুণ ফ্লিকে বাউন্ডারি পেয়ে হাসলেন ‘চেজ মাস্টার’, আর পাশে থেকে জ্বলে উঠলেন রোহিত শর্মা।

রোহিতের ইনিংসে এক ইনসাইড-আউট ছক্কা অ্যাডাম জাম্পার বিপক্ষে ছিল চোখ ধাঁধানো, এরপর লেগসাইডে স্লগ-সুইপে আরেকটি ছক্কা। শতক পূর্ণ করেন তিনি সহজ ভঙ্গিতে, ব্যাট ঘুরিয়ে দর্শকদের উদ্দেশে হাসিমুখে সাড়া দেন।

অবশেষে কোহলির সূক্ষ্ম গ্লাইডে যখন লক্ষ্য ছোঁয়া হলো,সিডনির ৪০ হাজারেরও বেশি দর্শক দাঁড়িয়ে করতালি দিলেন এই দুই কিংবদন্তিকে — হয়তো তাদের শেষবার দেখা ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে।

এই জয়ে ভারত সিরিজে সম্মানজনকভাবে শেষ করল এবং হর্ষিত রানার উত্থান দিলো ভবিষ্যতের পেস আক্রমণে এক নতুন আশার সৃষ্টি হলো।

