৪৭ বছর বয়সেই না ফেরার দেশে ফিজিও হাসান আহমেদ

৪৭ বছর বয়সেই না ফেরার দেশে ফিজিও হাসান আহমেদ
জাতীয় ক্রিকেট লিগে বরিশাল বিভাগের দায়িত্ব পালন করা ফিজিও হাসান আহমেদ আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ দুপুরে না ফেরার দেশে চলে গেছেন ৪৭ বছর বয়সী এ ফিজিও।
আজ সোমবার খুলনা স্টেডিয়ামে বরিশাল আর খুলনা ম্যাচের তৃতীয় দিন খেলা চলাকালীন খুলনা স্টেডিয়ামে হার্ট অ্যাটাক করেন হাসান আহমেদ। পরে তাকে খুলনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানেই ইন্তেকাল করেন।
হাসান আহমেদ গত এক যুগ ধরে বরিশাল বিভাগের ফিজিওর দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বিসিবি। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনাও প্রকাশ করা হয়েছে।
হাসান আহমেদের আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে আজ সন্ধ্যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠেয় প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে কালো ব্যাজ পরে মাঠে নামবে বাংলাদেশ দল। খেলা শুরুর আগে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে বলে বিসিবি থেকে জানানো হয়েছে।
এআরবি/এমএমআর/এমএস