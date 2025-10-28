‘একটা ব্যাটার থাকলে খেলাটা সহজ হয়ে যেতো’ আক্ষেপ তানজিম সাকিবের

‘একটা ব্যাটার থাকলে খেলাটা সহজ হয়ে যেতো’ আক্ষেপ তানজিম সাকিবের
তিনি ব্যাটার নন। কিন্তু দলের প্রয়োজনে হাল ধরলেন, জেতার সম্ভাবনাও তৈরি করলেন। যদিও শেষ রক্ষা করতে পারেননি তানজিম হাসান সাকিব। চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ১৬ রানে হেরেছে বাংলাদেশ।
লক্ষ্য ছিল ১৬৬ রানের। স্বীকৃত ব্যাটাররা একটু দায়িত্বশীল হলে এই ম্যাচটা সহজেই জিততে পারতো বাংলাদেশ। তানজিম সাকিবেরও আক্ষেপ, শেষদিকে যদি তার সঙ্গে একজন ব্যাটার থাকতেন!
ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে সাকিব বলেন, ‘আপনি যদি দেখেন, শেষের দিকে শিশির থাতায় বল অনেক সহজে ব্যাটে আসছিল। আমার কাছে মনে হয়, যদি একটা সেট ব্যাটার থাকত, তাহলে খেলাটা সহজ হয়ে যেত। কারণ, শেষ দুই ওভারে ৩০ রান লাগত, একটা ব্যাটার থাকলে সব সময় এই ম্যাচ হাতের মধ্যে থাকে।’
বাংলাদেশের জন্য ম্যাচটা এত দূর নিয়ে এসেছে আসলে তানজিম হাসানের সঙ্গে নাসুম আহমেদের জুটি। সপ্তম উইকেট জুটিতে ২৩ বলে দুজন মিলে করেছেন ৪০ রান। ২৭ বলে ৩৩ রান করা তানজিমের কণ্ঠে এত কাছে এনেও জেতাতে না পারার আফসোস।
তানজিম সাকিব বলেন, ‘আসলে শেষ করতে পারলে খুব ভালো লাগত। কারণ, আমি পুরো সেট ছিলাম, বল অনেক ভালো ব্যাটে লাগছিল। নাসুম ভাইও আমাকে ভালো সাপোর্ট দিচ্ছিলেন, বাউন্ডারি মারছিলেন। মনে হচ্ছিল আমি একটা ব্যাটারকে নিয়ে ব্যাটিং করছি।’
পাওয়ারপ্লেতে ৪ উইকেট হারিয়েই মূলত ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় বাংলাদেশ। তানজিমও মনে করেন তেমনটাই, ‘উইকেটগুলো হারিয়েছি পাওয়ারপ্লেতে। তারা যদি সেট হয়ে আউট হতো, আলাদা একটা দৃশ্য হতো। কিন্তু বেশির ভাগ ব্যাটার সেট হওয়ার আগেই আউট হয়ে গেছে।’
এমএমআর/জেআইএম