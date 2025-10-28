  2. খেলাধুলা

আবারও ক্রিকেট অপারেশন্স ইনচার্জের দায়িত্বে শাহরিয়ার নাফীস

প্রকাশিত: ১১:৪৩ এএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন্স ম্যানেজার থেকে পদোন্নতি পেলেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার শাহরিয়ার নাফীস। আবারও তাকে ক্রিকেট অপারেশন্স ইনচার্জ করা হয়েছে। এর আগেও একবার এই দায়িত্বে ছিলেন নাফীস।

এবার আরও বড় দায়িত্ব যোগ করা হয়েছে। ক্রিকেট অপারেশন্স ইনচার্জের সঙ্গে শাহরিয়ার নাফীসকে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ টাইগার্স ইনচার্জের পদও।

আজ (মঙ্গলবার) আনুষ্ঠানিক চিঠির মাধ্যমে বিসিবির কাছ থেকে এই দুই দায়িত্ব পেয়েছেন শাহরিয়ার নাফীস। তিনি নিজেই জাগো নিউজকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

