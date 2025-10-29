লিটনের ক্যাচ মিসে বঞ্চিত সাকিব, সেই শিকার ধরলেন তাসকিন
ইনিংসের প্রথম বলেই উইকেট যেতে পারতো। ব্রেন্ডন কিংয়ের খোঁচা মারা বল ডাইভ দিয়ে হাতেই পেয়েছিলেন উইকটেরক্ষক লিটন দাস। কিন্তু ধরে রাখতে পারেননি। ফলে প্রথম ওভারে বেঁচে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
কিং অবশ্য জীবন কাজে লাগাতে পারেননি। পরের ওভারেই তাসকিন তাকে তুলে নিয়েছেন। ১ রানে নিজেদের প্রথম উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
সেখান থেকে অবশ্য অলিক আথানাজে আর শাই হোপ দলকে এগিয়ে নিচ্ছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৫ ওভার শেষে ক্যারিবীয়দের সংগ্রহ ১ উইকেটে ৩৮ রান। আথানাজে ২০ আর হোপ ১৫ রানে অপরাজিত আছেন।
