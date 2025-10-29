দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বড় সংগ্রহের পথে ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ রানে ১ উইকেট ফেলেও চেপে ধরতে পারেনি বাংলাদেশ। ফলে চট্টগ্রামে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে বড় সংগ্রহের পথে এগোচ্ছে ক্যারিবীয়রা। প্রথম ১০ ওভারে তারা তুলেছে ১ উইকেটে ৯৪ রান।
এরই মধ্যে ৩০ বলে ফিফটি তুলে নিয়েছেন অলিক আথানাজে। ফিফটির কাছাকাছি আছেন আরেক ব্যাটার শাই হোপও।
চট্গ্রামে টস হেরে বোলিংয়ে দারুণ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ওভারে প্রথম বলেই উইকেট পেতে পারতেন তানজিম হাসান সাকিব। ব্রেন্ডন কিংয়ের খোঁচা মারা বল ডাইভ দিয়ে হাতেই পেয়েছিলেন উইকটেরক্ষক লিটন দাস। কিন্তু ধরে রাখতে পারেননি। ফলে প্রথম ওভারে বেঁচে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওই ওভারে সাকিব দেন মাত্র ১ রান।
তবে কিং জীবন পেয়ে কাজে লাগাতে পারেননি। দ্বিতীয় ওভারে এসেই আঘাত হানেন তাসকিন আহমেদ। মিডঅফে তাওহিদ হৃদয়ের ক্যাচ হন কিং (১)। দলীয় ১ রানে নিজেদের প্রথম উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
সেখান থেকে অলিক আথানাজে আর শাই হোপ দলকে এগিয়ে নিচ্ছেন। দ্বিতীয় উইকেটে এখন পর্যন্ত ৫১ বলে ৯৩ রানে অবিচ্ছিন্ন তারা।
এমএমআর