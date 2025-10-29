  2. খেলাধুলা

দারুণ বোলিংয়ে ক্যারিবীয়দের দেড়শর আগেই আটকালো বাংলাদেশ

প্রকাশিত: ০৭:৪৭ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
একটা সময় মনে হচ্ছিল, রান দুইশ'র ঘরে গিয়ে ঠেকবে। ১১ ওভার শেষে ১ উইকেটেই ছিল ১০৬। সেখান থেকে দারুণভাবে দলকে লড়াইয়ে ফিরিয়েছেন রিশাদ-নাসুমরা। ফলে দেড়শও করতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

চট্টগ্রামে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৯ উইকেটে ১৪৯ রানে থেমেছে ক্যারিবীয়দের ইনিংস। অর্থাৎ সিরিজে সমতায় ফিরতে বাংলাদেশকে করতে হবে ১৫০।

টস হেরে বোলিংয়ে দারুণ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ওভারে প্রথম বলেই উইকেট পেতে পারতেন তানজিম হাসান সাকিব। ব্রেন্ডন কিংয়ের খোঁচা মারা বল ডাইভ দিয়ে হাতেই পেয়েছিলেন উইকটেরক্ষক লিটন দাস।

কিন্তু বাংলাদেশ দলপতি সেই ক্যাচ ফেলে দেন। ফলে প্রথম ওভারে বেঁচে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওই ওভারে সাকিব দেন মাত্র ১ রান।

তবে কিং জীবন পেয়ে কাজে লাগাতে পারেননি। দ্বিতীয় ওভারে এসেই আঘাত হানেন তাসকিন আহমেদ। মিডঅফে তাওহিদ হৃদয়ের ক্যাচ হন কিং (১)। দলীয় ১ রানে নিজেদের প্রথম উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

কিন্তু এরপর অলিক আথানাজে আর শাই হোপ চড়ে বসেন। চার-ছক্কায় মাঠ গরম করতে থাকেন তারা। দুজনই ফিফটি করেন ৩০ বলে। ৫৯ বলে ১০৫ রানের বড় জুটি গড়ে অবশেষে নাসুম আহমেদের শিকার হন আথানাজে।

ইনিংসের ১২তম ওভারে জোড়া শিকার করেন নাসুম। ৩৩ বলে ৫২ করা আথানেজে স্লগ সুইপ করে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। পরের বলে নাসুম বোল্ড করেন নতুন ব্যাটার শেরফান রাদারফোর্ডকে (০)।

এরপর মোস্তাফিজুর রহমান তুলে নেন হাফসেঞ্চুরিয়ান হোপকে। তার অফকাটারে বিভ্রান্ত হয়ে পয়েন্টে ক্যাচ তুলে দেন হোপ। ৩৬ বলে ৩টি করে চার-ছক্কায় তার ব্যাট থেকে আসে ৫৫ রান।

ভয়ংকর রভম্যান পাওয়েলকে ঘূর্ণিতে আটকান রিশাদ হোসেন। পাওয়েলের ব্যাটে লেগে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে উঠে যায় ক্যাচ। ৯ বলে পাওয়েল করেন ৩ রান। জেসন হোল্ডারকে ৪ রানে ফেরান রিশাদ।

১ উইকেটে ছিল ১০৬ রান। সেখান থেকে ১২ রানের মধ্যে আরও ৫ উইকেট তুলে নেন রিশাদ-নাসুমরা। ১১৮ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারায় ৬ উইকেট।

সেখান থেকে ক্যারিবীয়রা দেড়শর কাছাকাছি গেছে রোমারিও শেফার্ডের ১৬ বলে ১৩ আর রস্টন চেজের ১৫ বলে অপরাজিত ১৭ রানে।

মোস্তাফিজ শেষ ওভারে দুইটিসহ ২১ রান দিয়ে নেন ৩টি উইকেট। দুটি করে উইকেট পান রিশাদ হোসেন আর নাসুম আহমেদ।

