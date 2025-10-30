ইংল্যান্ডকে বিদায় করে প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা

ইংল্যান্ডকে বিদায় করে প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা
২০০০, ২০১৭ ও ২০২২-এর আগে তিনবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা। প্রতিবারই পুড়তে হয়েছে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়। ফিরতে হয়েছে ফাইনালে উঠতে না পারার আক্ষেপ নিয়ে।
অবশেষে ফুরোচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েদের দীর্ঘ অপেক্ষা। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে আজ ইংল্যান্ডকে ১২৫ রানে হারিয়ে লরা ভলভার্টদের দল উঠেছে ফাইনালে। আগামী ২ নভেম্বর নাবি মুম্বাইয়ের ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ ভারত কিংবা অস্ট্রেলিয়া।
টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে লরা উলভার্টের বিশাল সেঞ্চুরিতে ৭ উইকেটে ৩১৯ রানের সংগ্রহ দাঁড় করিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। উলভার্ট ১৪৩ বলে ২০ চার আর ৪ ছক্কায় খেলেন ১৬৯ রানের ইনিংস।
বাকিরা কেউ ফিফটিও করতে পারেননি। তাজমিন ব্রিটস ৪৫ আর মারিজান ক্যাপ ৪২ রানের ইনিংস খেলেন। শেষদিকে ২৬ বলে অপরাজিত ৩৩ করেন ক্লো টাইরন।
ইংল্যান্ডের সফি একলেস্টন ৪৪ রানে নেন ৪টি উইকেট।
জবাবে ১ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে ইংল্যান্ড। এরপর অধিনায়ক ন্যাট স্কাইভার-ব্রান্ট ৬৪, এলিস কাপসে ৫০ আর ড্যানি ওয়াট ৩৪ করলেও দুইশর ঘর ছুঁতে পারেনি ইংলিশরা। ৪২.৩ ওভারে ১৯৪ রানে অলআউট হয় দলটি।
মারিজান কেপ ২০ রানের বিনিময়ে একাই শিকার করেন ৫ উইকেট।
এমএমআর/জেআইএম