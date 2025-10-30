তৃতীয় টি-টোয়েন্টির জন্য স্কোয়াড ঘোষণা বাংলাদেশের

তৃতীয় টি-টোয়েন্টির জন্য স্কোয়াড ঘোষণা বাংলাদেশের
এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ হার নিশ্চিত হয়ে গেছে বাংলাদেশের। চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি আগামী ৩১ অক্টোবর।
এই ম্যাচের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। প্রথম দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত দলে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। অর্থাৎ তৃতীয় ম্যাচে অপরিবর্তিতই থাকছে বাংলাদেশের স্কোয়াড।
টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ ও শরিফুল ইসলাম।
এমএমআর