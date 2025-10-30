বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলতে ভারতের দরকার ৩৩৯ রান
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলতে হলে ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলকে পাড়ি দিতে হবে ৩৩৯ রানের বিশাল স্কোর। মুম্বাইর ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ৪৯.৫ ওভারে ৩৩৮ রানে অলআউট হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেট দল।
শেষ ওভারে তিনটি এবং শেষ দুই ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল। না হয় স্কোরটা আরও বড় হতে পারতো। দীপ্তি শর্মার বলে ২ জন হলেন আউট, একজন হলেন রানআউট। সেঞ্চুরি করেন লিচফিল্ড।
টস জিতে ব্যাট করতে নামে অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল। শুরুতেই অ্যালিসা হিলির উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। ১৫ বলে ৫ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। দলীয় ২৫ রানে ১ম উইকেট হারানোর পর জুটি বেধে দাঁড়িয়ে যান পোয়েবি লিচফিল্ড ও এলিসি পেরি। ১৫৫ রানের জুটি গড়ে তোলেন তারা দু’জন।
দলীয় ১৮০ রানের মাথায় আউট হন পোয়েবি লিচফিল্ড। ৯৩ বলে ১১৯ রানের অনবদ্য এক ইনিংস খেলেন তিনি। ইনিংস সাজান ১৭টি বাউন্ডারির সঙ্গে ৩টি ছক্কা দিয়ে।
এলিসি পেরি করেন ৮৮ বলে ৭৭ রান। ৬টি বাউন্ডারির সঙ্গে ২টি ছক্কার মার ছিল তার ইনিংসে। এরপর বেথ মুনি করেন ২৪ রান। অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড ৩ রান করে আউট হলেও অ্যাশলে গার্ডনার জ্বলে ওঠেন ব্যাট হাতে। ৪৫ বলে তিনি খেলেন ৬৩ রানের ইনিংস। ৪টি করে বাউন্ডারি আর ছক্কা মারেন তিনি।
শেষ দিকে তাহলিয়া ম্যাকগ্রা ১২, কিম গার্থ ১৭ রানে রানআউট হন। শেষ পর্যন্ত ৪৯.৫ ওভারে অলআউট হওয়ার আগে অস্ট্রেলিয়া সংগ্রহ করে ৩৩৮ রান। ভারতের হয়ে শ্রী চরনি এবং দীপ্তি শর্মা ২টি করে উইকেট নেন। ১টি করে উইকেট নেন ক্রান্তি গুয়াদ, আমানজোত কউর ও রাধা যাদব।
আইএইচএস/