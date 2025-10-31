নারী বিশ্বকাপ
বিশ্বরেকর্ড গড়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে ভারত
বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচ। বোর্ডে ৩৩৮ রান। অনেকেই ভেবেছিলেন, ইনিংসের অর্ধেকটা যেতেই ম্যাচের ফল ঠিক হয়ে গেছে। ভাবাই স্বাভাবিক। দলটা যে নারী বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল দল সাতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া!
কিন্তু ভারত যা করলো, তা রীতিমত অবিশ্বাস্য। নাবি মুম্বাইয়ে ৩৩৯ রানের লক্ষ্য ৫ উইকেট হারিয়েই তারা পেরিয়ে গেলো ৯ বল হাতে রেখে! শুধু বিশ্বকাপ ইতিহাসে নয়, নারী ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় রান তাড়ার বিশ্বরেকর্ড গড়েই ফাইনালে নাম লেখালো হারমানপ্রিত কাউরের দল।
নারীদের ক্রিকেটে এর আগে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ডটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার, এই ভারতের বিপক্ষে এই বিশ্বকাপেই। গত ১২ অক্টোবর ভারতের ৩৩০ রানের লক্ষ্য পাড়ি দিয়েছিল অসিরা। বলা যায়, ভারত সেই প্রতিশোধই নিলো আরও বড় মঞ্চে।
ভারতের জয়ের নায়ক জেমিমাহ রদ্রিগেজ। ১৩৪ বলে ১৪ চারে ১২৭ রানের ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন তিনি। এছাড়া অধিনায়ক হারমানপ্রিত ৮৮ বলে করেন ৮৯ রান।
এর আগে ফোবি লিচফিল্ডের সেঞ্চুরিতে ভর করে ৪৯.৫ ওভারে ৩৩৮ রান তুলে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। ৯৩ বলে ১৭ চার আর ৩ ছক্কায় ১১৯ রান করেন ফোবি। এছাড়া এলিসা পেরি ৭৭ আর অ্যাশলে গার্ডনার ৪৫ বলেই খেলেন ৬৩ রানের ইনিংস।
রোববার ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠেছে প্রোটিয়া মেয়েরা।
এমএমআর