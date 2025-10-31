  2. খেলাধুলা

নতুন হেড কোচ নিয়োগ দিলো কলকাতা নাইট রাইডার্স

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি শেষ হয়েছে গতবার। তার পর থেকে নতুন হেড কোচের খোঁজে ছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) কর্তৃপক্ষ। সাবেক অধিনায়ক উইয়ান মরগ্যানসহ বিদেশি অনেকের নামও শোনা যাচ্ছিল। তবে বিদেশি নয়, স্বদেশির ওপরই ভরসা করেছে কেকেআর।

আইপিএলে কেকেআরের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন অভিষেক নায়ার। বৃহস্পতিবার ফ্র্যাঞ্চাইজির সিইও বেঙ্কি মাইসোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে এই খবর জানিয়েছেন।

অভিষেকের কোচ হওয়ার খবর জানিয়ে বেঙ্কি লিখেছেন, ‘২০১৮ সাল থেকে অভিষেক নাইট রাইডার্সের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মাঠের ভিতরে এবং বাইরে আমাদের ক্রিকেটারদের তৈরি হতে ও সাহায্য করে। তার ক্রিকেটবোধ এবং প্লেয়ারদের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের অগ্রগতির বড় কারণ। আমাদের প্রধান কোচ হিসাবে তিনি দায়িত্ব নিচ্ছেন, এটা ভেবে আমরা শিহরিত। আশা করি কেকেআরকে পরের অধ্যায়ে নিয়ে যেতে তিনি সাহায্য করবেন।

গত মৌসুমে নারী প্রিমিয়ার লিগের দল ইউপি ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন অভিষেক। এবার কেকেআরের দায়িত্ব পেয়ে কোচ হিসাবে নতুন ইনিংস শুরু করবেন তিনি।

রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুলদের ব্যক্তিগত ব্যাটিং কোচ হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে নায়ারের। তার হাত ধরেই উঠে এসেছেন রিঙ্কু সিং, হর্ষিত রানার মতো ক্রিকেটার।

