হেনরির চোটে নিউজিল্যান্ড দলে ২৪ বছর বয়সী অলরাউন্ডার

হেনরির চোটে নিউজিল্যান্ড দলে ২৪ বছর বয়সী অলরাউন্ডার
২৪ বছর বয়সী নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টসের অলরাউন্ডার ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক প্রথমবারের মতো নিউজিল্যান্ড জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। চলমান ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডের জন্য তাকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
ক্লার্ক দলে এসেছেন অভিজ্ঞ পেসার ম্যাট হেনরির পরিবর্তে। হেনরি পায়ের পেশিতে টান (কাফ ইনজুরি) পাওয়ায় সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন। তিনি হ্যামিলটনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ওয়ানডের পর সরাসরি নিজ শহর ক্রাইস্টচার্চে ফিরে গেছেন।
দলে সুযোগ পাওয়ার আগে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন ক্লার্ক। বৃহস্পতিবার ফোর্ড ট্রফিতে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের বিপক্ষে ১০৭ বলে অপরাজিত ১০০ রানের ইনিংস খেলেন, যা তার প্রতিনিধিত্বমূলক ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি। এরপর বল হাতে নেন ৩ উইকেট ৫৭ রানে, যার সুবাদে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস ১১৩ রানে (ডিএলএস পদ্ধতিতে) জয় পায়।
২০২২ সালে ঘরোয়া ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে ক্লার্ক ৩১টি লিস্ট ‘এ’ ম্যাচে ৩৩২ রান করেছেন ২২.১৩ গড়ে এবং নিয়েছেন ৫২ উইকেট ২৬.৫৫ গড়ে। এছাড়াও তার রয়েছে ২৫টি ফার্স্ট ক্লাস ও ১৯টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা। এ বছরই তিনি নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের হয়ে বাংলাদেশের সফরে অংশ নিয়েছিলেন।
২০২০ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপে তিনি নজর কেড়েছিলেন ৩ ইনিংসে ৭ উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে সফল বোলার হিসেবে।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ইতিমধ্যেই ২-০ ব্যবধানে জিতে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। শনিবার ওয়েলিংটনে হবে সিরিজের শেষ ম্যাচ। এরপর ৫ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজ।
