রোমারিওর হ্যাটট্রিক, হোয়াইটওয়াশ বাংলাদেশ

রোমারিওর হ্যাটট্রিক, হোয়াইটওয়াশ বাংলাদেশ
প্রথম দুই ম্যাচে হারের পর বাংলাদেশ ছিল হোয়াইটওয়াশের শঙ্কায়। ব্যাটারদের নিদারুণ ব্যর্থতায় সেই শঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হলো। রোমারিও শেফার্ডের দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিকে বাংলাদেশের হোয়াইটওয়াশ তরান্বিত হলো। বাংলাদেশের করা ১৫১ রানের চ্যালেঞ্জ ১৬.৫ ওভারেই (১৯ বলে) পাড়ি দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
আকিম অগাস্ট ও রোস্টন চেজের হাফ সেঞ্চুরিতে ভর করে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ফলে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজে বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
এ সিরিজ জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর আগে তারা টানা সাতটি টি-টোয়েন্টি সিরিজে হেরেছিল তারা।
টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ শুরুটা ভালো করলেও শেষটা ভয়াবহভাবে ভেঙে পড়ে। ১৫তম ওভারের পর থেকে বাংলাদেশ ২ উইকেটে ১০৭ থেকে ১৫১ অলআউট হয়ে যায়, অর্থাৎ শেষ ৫.৩ ওভারে পড়ে যায় ৮ উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ৪৪ রান।
এই ধ্বস নামানোর নেপথ্যে ছিলেন রোমারিও শেফার্ড, যিনি দুই ওভারব্যাপি হ্যাটট্রিকে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। তিনি পরে জানান, হ্যাটট্রিকের বিষয়টি তিনি জানতেনই না, যতক্ষণ না জেসন হোল্ডার তাকে মাঠের ভেতরেই বিষয়টি না জানান।
বাংলাদেশের হয়ে ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম সর্বোচ্চ ৮৯ রান করেন। তিনি ইনিংসে ৯টি বাউন্ডারি ও ৪টি ছক্কার মার মেরেছিলেন। এছাড়া সাইফ হাসান ২৩ রানের একটি ইনিংস খেলেন। কিন্তু মিডল অর্ডারের ব্যর্থতায় বড় স্কোর সম্ভব হয়নি।
১৫২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের। মাত্র ৩ উইকেট হারায় ৬ ওভারের মধ্যেই। তবে আকিম অগাস্ট (২৫ বলে ৫০) এবং রোস্টন চেজ (২৯ বলে ৫০) মিলে চতুর্থ উইকেটে ৯১ রানের জুটি গড়ে দলকে জয়ের পথে ফিরিয়ে আনেন।
অগাস্ট বাংলাদেশের স্পিনারদের বিপক্ষে লেগ সাইডে পাঁচটি ছক্কা হাঁকান, অন্যদিকে অধিনায়ক চেজ চারপাশে শট ছড়িয়ে খেলেন। বাংলাদেশের রিশাদ হোসেন এক ওভারে দুজনকে ফেরালেও ততক্ষণে ম্যাচ অনেকটাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের পকেটে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেট হাতে রেখেই তারা লক্ষ্য স্পর্শ করে।
বাংলাদেশের ইনিংসের শেষ দিকে ১৫তম থেকে ২০তম ওভারের মধ্যে প্রতি ওভারের শেষ বলে একটি করে উইকেট পড়ে, যা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে দেয়। বিশেষ করে শেফার্ড ২০তম ওভারে তানজিদ ও শরিফুলকে আউট করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন। যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। প্রথমজন ছিলেন জেসন হোল্ডার।
আইএইচএস/এসআর