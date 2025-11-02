  2. খেলাধুলা

নারী বিশ্বকাপ ফাইনাল

প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
অবশেষে শুরু হলো খেলা, টস জিতে ব্যাটিংয়ে ভারত

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল শুরু হওয়ার কথা সাড়ে ৩টায়। কিন্তু তুমুল বৃষ্টির কারণে সময়মতো খেরা শুরু করা যায়নি। অবশেষে প্রায় ২ ঘণ্টা পর শুরু হলো খেলা। মুম্বাইর ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাগতিক ভারতের মেয়েরা।

এবারই প্রথমবার নারী বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলছে দক্ষিণ আফ্রিকার নারীরা। এর ভারত খেলছে তৃতীয়বারের মত। তবে আগের দু’বারও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ভারতের মেয়েরা। এবার যেই জিতুক, তারাই হবে নতুন চ্যাম্পিয়ন।

ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুভ সূচনা এনে দিয়েছেন ভারতের দুই ওপেনার। এ রিপোর্ট লেখার সময় ১২.২ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে সংগ্রহ করেছে ৬৯ রান। ৩৪ রানে শেফালি বার্মা ও ২৭ রানে ব্যাট করছেন স্মৃতি মন্দানা।

