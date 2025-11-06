রাঙ্গামাটিতে ক্রিকেটে কম সুযোগ-সুবিধা দেখে হতাশ আসিফ
রাঙ্গামাটিতে ক্রিকেটের সুযোগ-সুবিধা নাই দেখে বেশ হতাশা প্রকাশ করেছেন বিসিবি পরিচালক ও বয়সভিত্তিক ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ আকবর। তিনি বলেন, ‘এখানকার (রাঙ্গামাটি) ক্রিকেটের জন্য কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা নাই- এটা আমাকে হতাশ করেছে।’
রাঙ্গামাটিতে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের উন্নয়নে কিভাবে কাজ করা হবে, এ নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক আসিফ আকবর এই জেলায় সফরে আসেন। এ সময় তিনি জেলা ক্রীড়াসংস্থা ও জেলা স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন।
সকালে রাঙ্গামাটি চিং হ্লা মং চৌধুরী মারী স্টেডিয়ামে বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন তিনি। এ সময় জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা হারুনুর রশিদ, বিসিবির জেলা কাউন্সিলর আবু সাদাত মু. সায়েম, বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট খেলোয়াড়, ক্রীড়াসংস্থার এডহক কমিটির সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন ক্লাব প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির বয়স ভিক্তিক খেলোয়াড়দের মানোন্নয়ন ও খেলার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে খেলোয়াড় ও সংগঠকদের মতামত গ্রহণ করেন পরিচালক আসিফ আকবর।
রাঙ্গামাটি স্টেডিয়াম পরিদর্শনে হতাশা প্রকাশ করে আসিফ আকবর। সে সঙ্গে পার্বত্য এই জেলা থেকে ক্রিকেটার উঠে না আসার কারণও চিহ্নিত করেন। যে কারণে এখানকার ক্রিকেট পিছিয়ে, সেটাকে কাজে লাগাতে চান তিনি।
আসিফ আকবর বলেন,‘শারিরীক সক্ষমতার দিক থেকে এই অঞ্চলের নারী-পুরুষরা বেশ এগিয়ে। এটাকেই ক্রিকেট বোর্ড কাজে লাগাতে চায়। বিশেষ করে পাহাড় থেকে নারী ক্রিকেটার তৈরি করা এবং বয়সভিত্তিক ক্রিকেট উন্নয়নে প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের সাথে সাথে ক্রিকেট বোর্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। ইতোমধ্যে পার্বত্য জেলা বান্দরবানে কাজ শুরু হয়েছে। রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে শিগগিরই কাজ শুরু হবে বলে আশা করছি।’
বিসিবি পরিচালক এ সময় আরও বলেন, ‘বিসিবি দেশের ক্রিকেটের আরও বেশি উন্নয়নে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে। এখন আর কোনো লাল ফিতার দৌরাত্ম্য নেই। কোনো স্বজনপ্রীতি নেই। যারা যোগ্য ও সম্ভাবনাময় সে সব প্রতিভার বিকাশ ঘটনোই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।’
আরমান খান/আইএইচএস/